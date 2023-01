Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 24

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Xaviera assume a culpa de ter rasgado o vestido de Candoca, protegendo Tertulinho de José. Candoca sofre ao saber que o vestido que sua mãe costurou foi destruído, e José afirma desconfiar da história de Xaviera. Xaviera diz que Tertulinho precisa mudar, e deixa a casa do rapaz. Maruan dá início à sua conversão cristã.

Joel se espanta com os ciúmes de Anita. Cira anuncia que está grávida de um menino. Mirinho é nomeado secretário de Minas e Energia de Canta Pedra. Tereza oferece pagar as diárias de Xaviera na pousada de Quintilha. Márcio informa a Tertulinho que o coronel foi interditado judicialmente.

VAI NA FÉ

Theo conta para Lumiar que foi ao show da ex-namorada de Ben. Érika publica a foto de Sol e Lui. Lui leva Sol ao hospital, e os dois tiram fotos com fãs. Sol e Lui se assustam ao verem a foto deles no site de Anthony Verão. Duda e Bryan tentam ajudar Carlão a conseguir novos alunos. Lui leva Sol para casa. A família de Sol não acredita na história que ela conta para justificar a foto. Sol se recusa a fazer um clipe com Lui como um casal. As pessoas na igreja fazem comentários maldosos, e Sol sofre. Vitinho acerta uma entrevista de Lui com Anthony Verão. Carlão arruma um emprego e propõe que Sol pare de trabalhar.

TRAVESSIA

Creusa dá informações de Helô para Pilar, sem saber que a falsa amiga está investigando a delegada. Cotinha expulsa Moretti de sua casa, depois que ele invade a residência à procura de Guida. Leonor se surpreende ao ver Guida com Guerra e alerta a irmã para ter cuidado com Moretti. Bia conta a Sara que Ari lhe fez perguntas sobre a pesquisa para encontrar Débora.

Juliana comunica a Helô que o Juiz continua incomodado com a perda do inquérito de Brisa. Helô revista o apartamento de Stenio, na frente do advogado, à procura do inquérito. Guida se machuca propositalmente e acusa Moretti de tê-la espancado. A polícia chega à casa de Moretti.

PEQUENA TRAVESSA

Pato avisa Mercúrio que Samurai quer falar com ele. Mercúrio entra e Samurai diz que está cheio das desculpas dele. Caio fica péssimo ao ser ofendido por duas mulheres, que o acusam de ter atacado Julia. Pato chama Mercúrio para ir com ele à delegacia ver Rafael. Alexandra diz que todos estão pensando mal de Caio. Mercúrio pede a Celine que liberte Rafael, ela ri dele. Guerra vê Mercúrio e Pato e vai para a sala de Celine. Guerra, intrigado, pergunta a Celine se Mercúrio é amigo dela. Júlia conta para Edna e Cícero sobre a prisão de seu pai. Alberto chega e diz que quer saber a verdade sobre Júlia. Alberto interroga Caio sobre o ataque que Júlia sofreu. George pede para Geraldo sair da vida de Fernanda. Pato pressiona Alexandra para informar o endereço do médico de Baby. George diz para Alberto que conversou com Geraldo, que quer Fernanda de volta. Fernanda diz para Carmen que tem medo de ficar a sós com George. Alberto confessa ao pai que não consegue esquecer Julia e conta que alguém tentou estuprá-la. Maria pergunta a Caio se ele quis realmente abusar de Júlia.

