Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 19

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Deodora se abraça ao coronel e afirma que Pajeú queria tirar sua vida. José e Tertulinho conversam sobre o coronel, e Xaviera fica satisfeita. Tertulinho esconde de José seu plano de interditar o pai. Candoca chama Pajeú à razão, e o jagunço confessa seu amor doentio por Deodora.

Márcio Castro provoca Lorena, que convence o sargento Venâncio a prender o advogado. O coronel confronta as mentiras de Deodora. Timbó e Dom Tião se unem contra Floro e Vespertino. O coronel anuncia a Tertulinho e José que decidiu doar seu patrimônio para os dois.

VAI NA FÉ

Sol diz que precisa pensar sobre proposta para ser dançarina de Lui, que se lamenta. Ben e Lumiar chegam à delegacia para ajudar Yuri. Lumiar conversa com ele, que chora. Verdadeiro culpado é encontrado, e Yuri é solto na audiência de custódia. Luz é cortada na casa de Sol. Sol conversa com Carlão, que diz que vai ter que aceitar se ela resolver dançar. Sol corre para casa de Lui para dizer que aceita trabalhar com ele.

TRAVESSIA

Stenio comunica a Moretti que Guida esteve em seu escritório querendo informações sobre o suposto filho do empresário. Guerra pede a Stenio que, quando a história do hackeamento explodir, o advogado não inclua na defesa de Moretti a vingança por causa de Débora.

Chiara diz a Ari que acha que o namorado se aproximou dela para chegar em Guerra. Cotinha aconselha Guida a sair da casa onde Moretti está. Pilar encontra o inquérito de Brisa em uma gaveta camuflada na casa de Stenio. Guerra está com Ari em um restaurante e Dante chega.

PEQUENA TRAVESSA

Maria diz que não acreditou na história de Júlia sobre Tonho. Júlia conta para Caio a verdade sobre o desaparecimento de Tonho. Gabriel e Tonho conversam sobre o dinheiro. Alberto conta a Mariana o motivo de ele ter se casado com Débora. Júlia fala de suas desilusões para Edna, ela fica com pena e lhe dá um abraço. Samurai ameaça Mercúrio com um punhal por causa do dinheiro. Júlia abre a porta da casa de Edna e dá de cara com George e Alberto. Celine, irritada, atende Mercúrio, que a deixou esperando. Alberto é informado que Débora e Heloísa foram despejadas. Pato afirma para Alexandra que o filho que Baby espera é dele. Celine prepara uma mesa para um jantar romântico com Mercúrio, porém ele não aparece para o jantar. Mercúrio conversa com Júlia, ela o manda embora. George dificulta ao máximo um consenso na separação com Fernanda. Tonho e Gabriel se apresentam, a gangue não reconhece Tonho. Celine entrega a Guerra os papéis que dizem que Rafael é dono da loja.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também