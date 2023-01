Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 13

MAR DO SERTÃO

Deodora finge indignação com o pedido de Pajeú, que se entristece. Kaled Zafir comunica a Labibe que o Sheik Omar exige que ela se afaste de Maruan. Savinho e Laura se beijam. Dom Tião/Fubá Mimoso tenta entregar o seu dente a Timbó. Labibe expulsa Kaleb de sua casa e tira satisfações com Maruan. Maruan repreende Kaleb pelo que fez com Labibe. Timbó revela a paixão de Firmino, e Lorena se surpreende. O Coronel chora nos braços de Tertulinho com a confirmação de que não existe petróleo em suas terras. Candoca chega para cuidar do Coronel. Deodora expulsa Xaviera da casa do filho. Candoca sugere que Tertulinho leve o Coronel em um psiquiatra.

CARA E CORAGEM

Não divulgado pela TV Globo.

TRAVESSIA

Moretti consegue despistar os policiais e tenta convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele. Pilar afirma para seu comparsa que eles vão achar a localização do cofre. Isa avisa a Theo que Laís está se prejudicando no trabalho por causa dele. Ari estranha a curiosidade de Guerra em perguntar se ele sabe sobre a pesquisa que Dante está fazendo para encontrar uma pessoa. Helô aceita a sugestão de Creusa de chamar Pilar para fazer faxina. Guida procura Stenio e faz exigências que sejam realizadas no prazo de uma semana, para um acordo com Moretti. Laís comenta com Stenio que Oto está se sentindo pressionado. Ari aborda Oto na saída de seu trabalho.

PEQUENA TRAVESSA

Débora volta a procurar Julia. Furioso com o comportamento de Débora, Alberto a deixa sozinha no meio da rua e volta para o hotel. Geraldo procura Celine e pede informações sobre Mercúrio. Ela se recusa a dar qualquer informação sobre ele. Débora volta a procurar Julia. As duas discutem. George é comunicado pelo advogado de Fernanda sobre o processo de divórcio. Helena aconselha o filho a tentar salvar seu casamento. Julia e Caio voltam para casa. Vicente descobre que Baby espera um filho de Caio. Mariana vai até a rodoviária e se decepciona ao saber que Julia e Caio estão namorando.

