Resumo das novelas

SÁBADO, 7

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José e Candoca sonham com a cerimônia de casamento. Deodora discute com o coronel. Vespertino insiste que Floro o nomeie secretário de finanças de Canta Pedra. Mirinho arma um flagrante para Tomás na festa de Vespertino e faz fotos comprometedoras do rapaz. José implica com Tertulinho na frente de Laura. Floro nomeia Vespertino secretário de finanças.

Maruan revela a José que seu pai o proibiu de se casar com Labibe. Lorena pede para Dagmar conversar com Candoca. Fubá Mimoso volta para Canta Pedra regenerado, e Xaviera fica chocada. José vai à fazenda Palmeiral pegar a vaca leiteira que o coronel impediu Joel de levar quando o demitiu da fazenda. Deodora dá um ultimato em Pajeú. O coronel tem uma crise nervosa e passa mal no braços de José.

CARA E CORAGEM

Jéssica e Leonardo decidem ser apenas amigos. Ítalo, Pat e Moa temem que Regina possa fazer algo contra eles. Danilo convence Maurice a esperar um tempo para conseguir a aceitação de Jonathan. Alfredo sente dores no local de sua operação e comenta com Olívia, que se preocupa. Lou se culpa por pensar em denunciar Renan à polícia. Nadir aparece no brechó e Joca vai atendê-la. Regina não gosta de saber que pode ter uma irmã.

Italo questiona Clarice sobre seus sentimentos por Jonathan. Ítalo e Clarice se beijam. Jéssica e Ísis convencem Lou a ir com elas à reunião de mulheres. Gustavo conta para Teca sobre seu encontro com Duarte. Lou se veste com o terninho laranja, e Rico fica admirado. Dagmar pede para Regina olhar o resultado do exame de DNA na internet. Rebeca se emociona com o resultado do exame de DNA.

TRAVESSIA

Cidália alerta Guerra para enfrentar grandes tempestades e avisa ao empresário que é preciso saber o que tem na documentação dos arquivos do hospital antes de se posicionarem. Núbia pressiona Ari querendo saber o motivo de Tonho não poder sair de casa. Cidália aconselha Guerra a contar a Chiara toda a verdade sobre a filha. Oto diz a Caíque que Brisa não confiou nele.

Oto avisa a Moretti, na frente de Stenio, que o ex-patrão causou medo em Brisa, e responsabiliza o empresário caso venham a descobrir que eles estão envolvidos no hackeamento dos casarões. Bia avisa a Dante que Cidália e Guerra já sabem que eles estão com os arquivos. Moretti diz a Sara que não sabia que Débora havia morrido e que desconhece o paradeiro da criança. Sara esbofeteia Moretti depois que ele ofende Débora. Helô é fotografada na rua por uma mulher.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

