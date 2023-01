Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 3

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho erra o tiro de propósito, e Candoca o desarma. José vai para a casa de Daomé, e Candoca leva Tertulinho embora. José relembra dos momentos com Daomé. Deodora conta a Tertulinho que sempre soube da traição do marido e pede perdão ao filho. Deodora confronta Candoca e se faz de vítima na frente de Ismênia.

O coronel tenta falar com Tertulinho, que finge dormir. Deodora vai atrás de Pajeú. Cira descobre que ela e Anita trocaram a roupa de Márcio Castro com a de Joel durante o feitiço. Joel revela para Timbó sua preocupação com José. Pajeú se declara para Deodora. O coronel procura José, que tenta conter a emoção. Candoca visita José e sorri ao vê-lo dormindo ao lado de Timbó.

CARA E CORAGEM

Clarice comemora a prisão de Danilo e quase denuncia Jarbas para Paulo. Sossô liga para Alfredo enquanto ele conversa com Moa e deixa os dois abalados. Jéssica dá conselhos para Leonardo. Danilo se recusa a dar um depoimento sem seu advogado.

Leonardo vê Anita na Companhia de Dança e decide falar com ela. Danilo nega seu conhecimento com Berimbau. Alfredo e Pat pensam em como contarão a verdade para Sossô e Gui. Duarte agride Danilo, e Marcela os repreende. Rômulo flagra Pat em seu quarto e acredita que ela tem planos para os dois.

TRAVESSIA

Leonor repreende Guida, que promete infernizar a vida de Moretti. Isa esconde o fio do carregador do computador de Theo. Guida observa Moretti trocando o pneu do carro. Laís tenta apartar a briga entre Theo e Isa. Núbia sonda Rose para obter mais informações de Brisa. Laís e Monteiro acolhem Theo. Cidália percebe que Ari não menciona Dante no texto do livro da construtora e pede ao rapaz que inclua o nome do professor.

Cidália comenta com Guerra que tem a impressão de que Ari se prepara para dar um bote. Oto decide pedir a medida protetiva contra Moretti para ele e Brisa. Creusa conta a Helô que Moretti ameaçou Oto e Brisa. Helô recomenda que Guida não peça nada a Oto. Guida desliga a luz da casa de Moretti. Cidália vai ao hospital onde Débora ficou hospitalizada, para averiguar se ainda existe o arquivo da internação, e se depara com Dante.

PEQUENA TRAVESSA

Celine espera Sandoval sair e pega informações sobre o roubo. Geraldo e Fernanda vão ao teatro. Celine lê o cartão das flores que George deu para Júlia. Alberto discute com Júlia e Mercúrio a defende. Geraldo interroga Baby, que não diz nada sobre Mercúrio. Alberto vai ao escritório e encontra Mercúrio à sua espera.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também