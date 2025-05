Prototipagem e velocidade: vem aí o Baja 2025

A adrenalina vai tomar conta do campus 2 da USP São Carlos no dia 05 de julho, com a realização de mais uma edição do INDOOR, uma competição amistosa promovida pela equipe EESC USP Baja.

O evento reúne equipes de diversas universidades com um único objetivo: testar e validar seus protótipos off-road em um ambiente controlado, mas desafiador. Além da disputa técnica, o INDOOR promove a troca de experiências entre estudantes de engenharia e apaixonados por automobilismo.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento também contará com venda interna de comidas e bebidas, oferecendo uma opção divertida e saborosa para quem deseja acompanhar de perto a inovação e o desempenho dos veículos desenvolvidos por alunos do ensino superior.

