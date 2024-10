Pré-evento Expocar São Carlos acontece neste domingo com entrada gratuita

SIGA O SCA NO

22 Out 2024 - 14h03

22 Out 2024 - 14h03 Por Da redação

Neste domingo, dia 27 de outubro, os apaixonados por carros têm um encontro marcado no pré-evento Expocar São Carlos, que será realizado das 9h às 14h no estacionamento do Limp Fácil, localizado na Avenida Sallum, 459 - Vila Prado.

O evento promete exposição de veículos e produtos automotivos, além de diversas opções gastronômicas nos food trucks presentes.

A entrada é gratuita e o evento é aberto a todos os públicos. No entanto, a organização faz um apelo para que os frequentadores respeitem as regras de segurança: é proibido o uso de drogas, cortes de giro e cantar pneu durante o evento, garantindo um ambiente seguro e familiar.

O 1° Expocar São Carlos acontece no dia 24 de novembro às 10h, no Novo Horizonte Eventos.

