Praça da XV recebe Festa do Milho a partir desta sexta-feira

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, realiza neste final de semana: 13, 14 e 15 de setembro, na Praça da XV, a “Festa do Milho 2024” dos empreendimentos autogestionários de Economia Solidária.

Além das comidas típicas, o evento terá apresentações musicais que começam na sexta-feira (13/09), a partir 19h30, com a apresentação de Fabio Lopes e Henrique; no sábado (14/09), a partir das 19h, o som fica por conta da Banda Dama de Ferro e no domingo (15/09), a partir das 19h, a população poderá relembrar muito flash back dançando com a Banda Doce Veneno.

Coordenada pela Feira da Praça XV de Economia Solidária, a Festa do Milho 2024 terá 15 barracas com alimentos à base de milho, artesanato, entre outras atrações, tendo como objetivo oferecer um fim de semana de muita música e gastronomia para a população.

Leia Também