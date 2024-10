Praça da XV receberá festival Hip Hop no dia 27 de outubro

Praça XV de Novembro - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, com o apoio da Associação Instituto Cultural Janela Aberta, realizará no domingo (27/10), das 15 às 21h, na Praça XV de Novembro, o Festival Hip Hop “A Voz da Periferia na Praça XV”, uma celebração da cultura hip hop e da arte urbana de São Carlos.

O objetivo é celebrar a cultura urbana e valorizar a diversidade, promovendo um encontro de artistas locais e público para fortalecer o movimento, preservar a história e promover uma sociedade mais justa.

A apresentação de Hip Hop será gratuita e terá oficina de grafite das 15h às 18h e batalha de MC’s das 18h às 21h. A intenção é criar um espaço de diálogo e reflexão sobre temas relevantes da sociedade, fortalecendo as comunidades e promovendo a integração social por meio da arte e das práticas da economia solidária; oferecer oportunidades de aprendizagem prática e interativa com oficinas de grafite aos jovens e demais participantes que desejam experimentar a técnica de spray; promover a cultura hip hop e a arte urbana como ferramentas de expressão, inclusão e acesso à cultura, à educação e à transformação social em parceria com as ações autogestionárias da economia solidária.

O Hip Hop é uma cultura urbana rica e complexa que engloba música, dança, arte visual e muito mais. O evento é uma oportunidade para celebrar a criatividade e o talento dos artistas locais, promovendo o diálogo e a interação entre diferentes públicos. Assim, artistas e entusiastas do Hip Hop se reunirão para celebrar a arte urbana em suas diversas formas, relembrando a história do Sanca Hip Hop, contribuindo para o fortalecimento deste movimento, para a preservação da cultura urbana para as futuras gerações e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O evento tem como público alvo MC's e grafiteiros; estudantes de todos os níveis de ensino; educadores, pesquisadores e acadêmicos; comunidades em geral e entusiastas da cultura Hip Hop; ativistas e profissionais da área; comerciantes de artesanato, alimentação e serviços da Feira de Economia Solidária da Praça XV.

Outras informações podem ser obtidas pelas redes sociais: https://www.facebook.com/feiraecosol ou https://www.instagram.com/feirapracaxv.

