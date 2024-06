Passeio noturno no Parque Ecológico de São Carlos será realizado no dia 14 de junho

Lobo guará - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza no próximo dia 14 de junho o Passeio Noturno Especial Junino com objetivo de proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de hábitos noturnos e curiosidades sobre o meio ambiente.



“Durante o percurso, com um pouco de sorte, será possível ver onças, raposas, corujas e outros animais difíceis de serem visualizados durante o dia. Além de ser uma incrível experiência sensorial”, garante Samanta Campos da Silva, chefe de Seção de Expediente Interno do Parque.



A concentração será a partir das 19h na entrada do Parque. As inscrições custam R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia). Pagam meia-entrada estudantes, idosos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto também inscrito. Não é recomendada a participação de crianças com menos de 5 anos, já que o trajeto é longo e cansativo e a temperatura no Parque Ecológico cai bastante durante a noite.



Será permitido o uso de lanternas e câmeras fotográficas. Os participantes devem usar sapatos fechados e confortáveis (evitar sapatos com saltos que possam gerar barulhos que venham incomodar e atrapalhar a observação dos animais), calça jeans ou similar. Para noites mais frias sugere-se o uso de tocas, luvas e agasalhos reforçados, principalmente em crianças menores. O evento está sujeito a alterações e a cancelamento se houver alterações meteorológicas que impossibilite a realização do mesmo, sendo neste caso ressarcido o investimento.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas única e exclusivamente através da plataforma Sympla pelo link https://www.sympla.com.br/evento/passeio-noturno-junino/2487790?referrer=l.instagram.com.

Leia Também