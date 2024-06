Parque Ecológico realiza passeio noturno, quarta com bicho e curso de férias

Passeio Noturno Parque Ecológico -

As férias de julho estão chegando e o Parque Ecológico São Carlos “Drº Antônio Teixeira Viana” preparou atividades especiais para esse período. Todos os finais de semana serão repletos de programas para toda a família.

Como acontece todos os anos o Parque Ecológico realizará nos dias 05, 12 e 26 de julho o Passeio Noturno 2024. Com a noite e o escuro chegam novas sensações, perdemos a possibilidade de enxergar ao longe e temos de nos basear em cheiros e ruídos. Imagine então poder passear no escuro entre animais selvagens. Este é o tipo de sensação proporcionada pelo Passeio Noturno no Parque Ecológico.

Além de ser uma incrível experiência sensorial, o participante tem oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de hábitos noturnos. Durante o percurso e com um pouco de sorte é possível ver onças, raposas, corujas e outros animais difíceis de serem visualizados durante o dia.

A concentração para o Passeio Noturno acontecerá das 19h às 19h30 (na entrada do Parque Ecológico). O encerramento está previsto para 23h no Centro de Educação Ambiental. As inscrições custam R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia). Pagam meia-entrada crianças menores de 12 anos, estudantes, idosos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto também inscrito. Não é recomendada a participação de crianças com menos de 5 anos, já que o trajeto é longo e cansativo e a temperatura no Parque Ecológico cai bastante durante a noite.

As inscrições podem ser feitas única e exclusivamente através da internet na plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/passeio-noturno/2522032.

O Parque Ecológico vai realizar também nos dias 03, 10 e 24 de julho a Quarta com Bicho, uma das atividades mais clássicas dos meses de férias no PESC. É uma atividade para toda a família, cujo objetivo é passar um dia divertido no local, conhecendo os bastidores, inclusive o manejo de alguns animais. Serão 3 datas e 5 turmas diferentes: 03/07 - manhã (8h às 11h), 03/07 - tarde (13h às 16h); 10/07 - manhã (8h às 11h); 10/07 -tarde (13h às 16h) e 24/07 - manhã (8h às 11h). As inscrições devem ser feitas única e exclusivamente através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/quarta-com-bicho/2522121. Para participar basta escolher a data e comprar o ingresso no valor único de R$ 20,00.

Os valores arrecadados serão convertidos em cobertores populares para doação e destinados para instituições que atendem pessoas em situação de rua. Vale lembrar que menores de 18 anos só podem participar acompanhados de um responsável. As datas e horários das atividades estão sujeitas a mudanças em casos de alterações meteorológicas.

Ainda nas férias de julho o Parque Ecológico vai realizar de 16 a 19 de julho o Curso de Férias Inverno 2024, com inscrições presenciais. Estão previstas atividades de acantonamento (participante passa noite no Parque, participando de atividades especiais, passeio, hora do lanche, entre outras ações). Os pais ou responsáveis devem ir até o Parque fazer a inscrição e conhecer as regras e como funciona a atividade.

Fernando Magnani, diretor do Parque Ecológico, ressalta que as atividades foram organizadas com muito cuidado e carinho pela equipe do Parque. “As atividades envolvem os animais, educação ambiental, atividades de campo, porque sempre é bom aprender um pouco mais sobre os bichos, o nosso planeta e o meio ambiente. Quem tiver interesse deve acessar as redes sociais da Prefeitura e do Parque Ecológico e identificar os posts com QR code para comprar seu ingresso, conhecer datas e horários e fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas, bastante disputadas e todo ano acabam rapidamente”, ressaltou o diretor.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 ou 3361-4456.

