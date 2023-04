Parque Ecológico realiza caça aos ovos no domingo de Páscoa

Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza neste domingo de Páscoa, 9, uma caça aos ovos. A atividade será aberta ao público e serão escondidos 100 vale-brindes que poderão ser trocados por ovos de páscoa.

De acordo com a chefe de Seção do Parque Ecológico, Samanta Campos da Silva, somente será trocado um vale-brinde por pessoa. “Os participantes não poderão ultrapassar nenhuma barreira de segurança para procurar os vales-brindes, já que todas as pistas estarão escondidas em lugares acessíveis. Os brindes só serão trocados na administração por um funcionário do Parque.

Para a realização dessa atividade educativa que tem como objetivo fazer com que as pessoas conheçam a relação do coelho com os ovos de páscoa e a espécie de coelho encontrada no Brasil, o Doces Tiquinho doou ao Parque 100 ovos de chocolate.

O Parque abriga mais de 400 animais da fauna sul-americana, em especial a brasileira, como micos leões, dourado, preto e de cara dourada, jaguatiricas, emas, tamanduás bandeira e mirim, iguanas, serpentes de várias espécies, dentre muitos outros animais. Um ponto muito forte é a educação ambiental para aumentar a consciência ecológica e de proteção dos recursos naturais. O Parque também se diferencia no sucesso com a reprodução de várias espécies de animais, como os micos leões dourados, tamanduás e os ursos de óculos.

O Parque Ecológico está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

