“Os Fantasmas Ainda se Divertem”, segundo filme da saga Beetlejuice, estreia no Cine Araújo de São Carlos

O mais novo longa-metragem do diretor Tim Burton, roteirizado por Miles Millar e Alfred Gough, tem estreia marcada para o dia 5 de setembro no Cine Araújo do Shopping Iguatemi. Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe são nomes de destaque que ocupam o elenco.

Para relembrar os fãs, o clássico original esteve em cartaz em alguns municípios, fazendo de “Beetlejuice 2” um dos grandes lançamentos do mês. O filme também foi exibido durante a abertura do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, em 28 de agosto.

Entenda a história:

O filme traz à memória um universo já conhecido, que se passa na casa da colina em Winter River, onde três gerações se reúnem após uma tragédia familiar acontecer. Lydia Deetz (Winona Ryder) precisa enfrentar seus medos do passado após sua filha Astrid (Jenna Ortega) descobrir uma misteriosa maquete da cidade escondida no sótão e abrir acidentalmente o portal para a vida após a morte.

Após Astrid repetir o nome do bioexorcista mais irreverente do submundo, Beetlejuice ressurge e encontra uma oportunidade para assombrar novamente a família Deetz e trazer o caos. Com humor sombrio e efeitos visuais inovadores, o filme explora a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos de forma cômica.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site ou aplicativo da ingresso.com e nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

Verifique a classificação indicativa do filme. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

