O que música brasileira tem a ver com astronomia? Descubra essa semana na Sessão Astronomia

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 9, às 19h, será “Astronomia na Música Brasileira”. O palestrante será Edgard Macena Cabral, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A música brasileira está recheada de exemplos de canções que buscam na Astronomia imagens poéticas. Das sinceras anotações sobre a vida de Paulinho da Viola à psicodelia no Rock Progressivo dos Mutantes, o céu é abordado nas mais diversas formas e gêneros. Na Sessão Astronomia desta semana, o palestrante abordará, por meio de um recorte escolhendo alguns estilos e autores, as diferentes formas como o céu apareceu na Música Brasileira, e o que essas referências nos dizem sobre Ciência, Filosofia e a forma como vemos o Universo.

