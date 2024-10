O famoso filme “Zathura” está em cartaz no Cine Observatório

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 15h00

Crédito: Divulgação

Ao longo do mês de outubro, o Cine Observatório está exibindo o filme “Zathura: Uma Aventura Espacial”. No próximo domingo, 20, teremos a última exibição do filme.

O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel, do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h30.

Sinopse do filme: Após encontrarem um jogo no porão, os irmãos Walter (Josh Hutcherson) e Danny (Jonah Bobo) decidem jogá-lo. Só que não esperavam que o jogo fizesse com que sua casa fosse magicamente arrancada da Terra, vagando pelo espaço.

Duração: 1h 41m

Classificação indicativa: Livre

