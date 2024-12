Novo parque aquático com águas quentes será inaugurado no interior de SP

A região está prestes a ganhar uma atração que promete revolucionar o setor de lazer: um parque aquático de águas quentes será inaugurado em Borborema-SP, no começo de 2025. O Parque Aquático Pio 11, que já está sendo aguardado com grande entusiasmo, contará com uma infraestrutura completa e atrações para todas as idades, ideal para famílias em busca de diversão e descanso.

Entre as principais atrações do novo parque, destacam-se as piscinas de águas quentes, incluindo uma equipada com bar molhado, proporcionando momentos de relaxamento com o máximo de conforto. Para as crianças, o playground aquático infantil foi projetado com brinquedos modernos e seguros, garantindo muita diversão em um ambiente pensado exclusivamente para elas. Quem gosta de aventura poderá aproveitar o rio lento, que oferece um passeio tranquilo em águas relaxantes, além da piscina de ondas, que simula o movimento do mar, e os emocionantes toboáguas gigantes.

O parque também contará com chalés confortáveis para hospedagem, permitindo que os visitantes prolonguem a estadia e aproveitem ao máximo o complexo. Outras atrações incluem a Vila dos Dinossauros e uma mini fazenda, onde é possível interagir com animais e participar de atividades típicas do campo, tornando a experiência ainda mais rica e diversificada.

Enquanto o parque não é inaugurado, já é possível agendar visitas para conferir o andamento das obras e desfrutar das atividades que estão em funcionamento, como o restaurante com música ao vivo aos finais de semana, a praia artificial infantil, o pesqueiro e as acomodações nos chalés. Além disso, o empreendimento oferece vantagens para quem adquirir o título de sócio, como isenção da taxa de manutenção por meio de títulos remidos, com preços promocionais exclusivos.

Para mais informações sobre visitas ou para saber como adquirir o título de sócio, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99681-3972. O novo parque promete dias de diversão e momentos inesquecíveis para todos que visitarem esse destino inovador.

