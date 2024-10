Neste domingo tem festa para as crianças na Praça da XV

Praça XV - Crédito: reprodução site Contribuinte da Cultura

Neste domingo, dia 20 de outubro, a criançada vai poder se divertir na Praça XV, já que a tradicional Feira da Economia Solidária será temática e com muita diversão para baixinhos.

A partir das 16h as crianças poderão assistir apresentações da Escola Estação Circo, participar de oficinas circenses, fazer brincadeiras com o público, fazer escultura com balões, pintura facial, entre outras atividades. Para encerrar a programação vai ter show com a cantora mirim Nicole Citron.

A Feira é um espaço conquistado pelos empreendimentos solidários cadastrados em São Carlos para exposição, comercialização e consumo de produtos de artesanato, serviços e alimentação, com objetivo de valorizar o trabalho artesanal e proporcionar a geração de renda.

Leia Também