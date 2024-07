Neste domingo tem Arraiá e Feira da Barganha no Jardim Bicão

SIGA O SCA NO

Neste domingo, 28 de Julho, acontece o Arraiá do Jardim Bicão e mais uma edição da Feira da Barganha .

O evento começa as 08h e vai até as 17h. Terá música ao vivo a partir das 10h com Denis Oliveira

Pipocas, doces juninos, quentão, vinho quente, algodão doce serão distribuidos gratuitamente.

O evento é aberto ao público

Serviço

Arraiá e Feira da Barganha

Data: 28 de julho de 2024

Horário: das 8h às 17h

Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim - Bicão, São Carlos, SP

