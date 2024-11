Natal de Luzes em Ibaté começa neste sábado

Natal Som e Luzes começa no próximo sábado -

Ibaté se prepara para dar início ao seu tradicional Natal de Luzes 2024, que ocorrerá de 23 de novembro a 6 de janeiro de 2025, na Praça Central da cidade. O evento promete encantar moradores e visitantes de toda a região.

A abertura oficial acontece neste sábado, (23/11) às 19h, com a inauguração do Presépio em Tamanho Natural, da Iluminação de Natal e do Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perruci Neto, que celebra 50 anos de tradição e estará montado na Igreja Matriz Centenária.

O Natal de Luzes é uma tradição muito aguardada que atrai não só os habitantes de Ibaté, mas também pessoas de toda a região. O prefeito Zé Parrella convida todos a participarem das festividades: “ O Natal de Luzes se tornou uma grande tradição em nossa cidade, trazendo alegria e união para nossas famílias. Preparamos uma decoração encantadora que promete iluminar os corações de todos, especialmente das crianças.”, destacou Zé Parella

Além da deslumbrante iluminação e decoração, a Praça Central contará com uma Praça de Alimentação, onde ambulantes da Associação de Feirantes e Ambulantes de Ibaté, oferecerão diversas opções gastronômicas todas as noites. haverá som ambiente, criando uma atmosfera mágica e acolhedora para todos os visitantes.

Leia Também