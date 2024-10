Missas e bolo celebram o Dia de São João Paulo II nesta terça-feira

Bolo servido na paróquia São João Paulo - Crédito: divulgação

A Paróquia São João Paulo II, localizada no Jardim Embaré, em São Carlos, está em festa. Nesta terça-feira, 22, os fiéis comemoram o Dia de São João Paulo II, padroeiro da juventude, com uma programação especial que inclui Missas e o tradicional bolo do padroeiro.

As celebrações começam às 6h30, quando o bolo será abençoado. Outras Missas estão agendadas para 14h30, 16h30 e 19h30. Os interessados podem reservar o bolo da paróquia através do WhatsApp (16) 4042-0200.

As festividades começaram no último dia 13 com o início do Cerco de Jericó, e se estendem até o próximo final de semana, com a tradicional quermesse.

Confira a programação da Quermesse de São João Paulo II:

Sexta-feira, 25

Show ao vivo com João Carlos e Bruno, a partir das 19h.

Barracas com diversas opções de comida e bebida.

Ambiente amplo e coberto no estacionamento.

Trenzinho da alegria.

Sábado, 26

Santa Missa às 18h.

Show ao vivo com Santu e Moraes.

Barracas de comida e bebida.

Trenzinho da alegria a partir das 16h.

Domingo, 27

Bingo beneficente às 14h30.

Trenzinho da alegria a partir das 16h.

Santa Missa às 18h.

Show ao vivo com Pedro Vitor e Mariana.

Barracas de comida e bebida.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 4042-0200.

