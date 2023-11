Michel Teló se apresenta hoje no Aracy em Festa

Michel Teló - Crédito: reprodução/https://www.instagram.com/micheltelo/

Neste domingo (26/11) os shows musicais começam a partir das 17h30 com as apresentações das duplas Letícia e Gabi e de Gigi Guedes e Gabriel. Para encerrar o 12º Aracy em Festa quem sobe ao palco é o sertanejo universitário Michel Teló que vai relembrar grandes sucessos como Ai Se Eu Te Pego, Se Tudo Fosse Fácil, Pai e Mãe, Fugidinha, Bará Bará, Berê Berê, Humilde Residência, Só Temos Hoje Para Amar, Modão Duído, Amanhã Sei Lá, Amiga da Minha Irmã, Por Trás da Maquiagem, Casal Modão, Implorando Pra Trair, entre outras canções de sucesso da sua carreira.

O palco será montado no final da avenida Regit Arab, na confluência com avenida João Martins de França, no bairro Cidade Aracy II. No local foram montadas uma praça de alimentação completa com 10 barracas e 10 food trucks. O Aracy em Festa faz parte da programação dos 166 anos de São Carlos, comemorado no último dia 4 de novembro.

