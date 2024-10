Meditação e práticas corporais estão abertas à comunidade na Biblioteca do IFSC USP São Carlos

Crédito: Divulgação

Inseridas em um projeto apresentado à Comissão de Inclusão e Pertencimento do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), relativamente ao Edital PRIP no 04 / 2023 – Bem-Estar e Pertencimento, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo, a Biblioteca do IFSC/USP está realizando até o próximo mês de dezembro do corrente ano uma série de encontros curtos de meditação e também de yoga subordinados ao tema “Meditação e práticas corporais na Biblioteca do IFSC/USP: Promovendo o bem-estar de sua comunidade”. A finalidade dessas ações é para contribuir para a saúde e bem-estar dos participantes e, também, trazer ensinamentos para que as pessoas compreendam e tenham mais consciência sobre como é importante o autoconhecimento para a melhoria da qualidade de vida.

Os objetivos destas atividades, que se iniciaram nos passados meses de junho (Meditação) e agosto (Yoga), gratuitas e abertas a toda a comunidade do Campus USP de São Carlos e à sociedade são-carlense, têm como base a divulgação da meditação enquanto técnica autoaplicável de relaxamento e regulação emocional, favorecendo sentimentos positivos e de bem-estar, bem como práticas corporais – neste caso a yoga – para prevenir e/ou amenizar sintomas de estresse, ansiedade e depressão.

Estas duas ações fazem parte de estratégias que têm em comum a melhoria da atenção e concentração necessárias ao estudo e trabalho, e que estão diretamente relacionadas com a capacidade de aquietar a mente, focando no presente e afastando qualquer distração, proporcionando relaxamento da mente e do corpo.

As ações contribuem para que os participantes tenham autonomia e motivação para inserir essas práticas em sua vida, ajudando a reduzir a ansiedade, aumentando a estabilidade emocional e a criatividade, trazendo ensinamentos para que as pessoas compreendam e tenham mais consciência sobre como é importante o autoconhecimento para a melhoria da qualidade de vida.

Este projeto é coordenado por Ana Mara Prado, responsável pela Biblioteca do IFSC/USP, tendo como cocoordenadoras as bibliotecárias Célia Diegues e Gracielli Pepe, com toda a equipe ocupando as responsabilidades de organização geral.

Sendo assim, os interessados poderão participar destas ações todas as segundas-feiras, à 12h30, para Yoga, e todas as quartas-feiras, igualmente às 12h30, para as sessões de Meditação.

Estas ações vão ao encontro dos ODS 03 - boa saúde e bem-estar. (Rui Sintra – Jornalista do IFSC/USP)

Leia Também