Maior evento de culinária caipira "raiz" de SP chega a São Carlos nesta quinta-feira (25)

O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra chega ao Shopping Iguatemi São Carlos nesta quinta-feira (25), no estacionamento próximo à Cobasi. Conhecido como o maior evento de culinária caipira “raiz” do Estado de São Paulo, e em sua 33ª edição, o Sabores da Terra contará com 30 operações culinárias e 12 atrações culturais, entre shows de bandas de rock e sertanejas e atividades para todas as idades. A entrada ao evento é gratuita e funcionará a partir das 18h, na quinta e sexta-feira, e das 12h no sábado e domingo.

Na parte de gastronomia, haverá os tradicionais pratos bem típicos e, claro, opções de comidas variadas para quem não desiste de ser caipira, mas é moderno e conectado. Costela fogo de chão suculentas, torresmo de rolo crocante, galinhada no capricho, paella caipira e o tradicional bolinho caipira, uma iguaria querida entre os frequentadores, são algumas das opções. Haverá uma alameda dedicada aos quitutes à base de milho (milho cozido, pamonha, curau, e mais), e outra para os produtores rurais e artesãos locais. Além disso, o evento contará com chopes artesanais de estilos variados, drinks clássicos e soft drinks.

A decoração original e temática, rica em elementos naturais e portais que orientam às alamedas gastronômicas, é assinada pela Elo Produções, que realiza este e outros eventos com sua #FoodVibeElo. Os pets são bem-vindos e contam com o olhar carinhoso dos staffs. Para a criançada, o Festival trará infláveis, jumping, tiro ao alvo e pesca, além de uma oficina de adereços juninos com a Tia Carla na área kids (limitado a 15 crianças), no sábado à tarde. Para brincar em família, vale também participar do Bingo Solidário para o Rio Grande do Sul, na tarde de domingo.

Atrações culturais:

Quinta-feira (25/07)

18h – Esquenta Sabores

20h – Grande show de abertura com a Banda Monallizza - Tim Maia Tributo

Sexta-feira (26/07)

18h – Esquenta Sabores

20h – Texas Hammer – a melhor banda country da América Latina

Sábado (27/07)

12h30 – Jeitão Caipira

15h – Desafio Musical

15h30 – Oficina de adereços juninos com a Tia Carla na área kids (limitada a 15 crianças)

17h – Violeiro Robson Furiozo e Banda

20h – Mega show com Queen Music Tribute

Domingo (28/07)

12h30 – Orquestra de Viola do Sindicato Rural de São Carlos

14h – Momento de Fé com entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida e Cordão Peregrino

15h – Bingo Solidário para o Rio Grande do Sul

16h – Henrique & Juliano Tributo

19h – Super show de encerramento com a Banda 220 Volts – Capital Inicial Cover

Serviço:

Festival Sabores da Terra | Iguatemi São Carlos

Data e horários: Quinta (25/07) e Sexta (26/07) das 18h às 22h; Sábado (27/07) e Domingo (28/07) das 12h às 22h.

Local: Shopping Iguatemi São Carlos - Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II

Entrada: Gratuita. Pets são bem-vindos. Não será permitida a entrada com cooler e garrafas de vidro

