Inscrições para o Projeto Férias terminam nesta sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que na próxima sexta-feira, 10, se encerram as inscrições para o Projeto Férias 2025, atividade que será realizada de 29 de janeiro a 6 de fevereiro em diversos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei’s) e Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb’s). O Projeto tem como público-alvo as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (0 a 12 anos), bem como os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Projeto Férias oferece recreação, oficinas culturais, brincadeiras, rodas de conversa, exploração dos princípios da base nacional curricular e os direitos de aprendizagem da criança, entre outras atividades.

Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino em 2024 podem participar, sendo que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, basta optar por uma das unidades escolares disponíveis e aguardar a confirmação via e-mail. O número de vagas pode variar de acordo com a capacidade da unidade escolar e, para o preenchimento das vagas, será respeitada a ordem de inscrição.

A SME orienta que os pais ou responsáveis dos alunos de 0 a 3 anos poderão optar pelas atividades em período integral (7h40 às 16h20) ou parcial (7h40 às 12h – manhã ou 13h às 17h20 – tarde). Já para os alunos de 4 a 6 anos, as opções são exclusivas para período parcial (7h40 às 12h – manhã ou 13h às 17h20 – tarde), enquanto os estudantes do Ensino Fundamental serão atendidos das 13h às 17h20 e, para jovens e adultos, o atendimento ocorrerá das 18h45 às 22h (de segunda a quinta-feira) e das 18h45 às 21h45 (sexta-feira).

Para a Educação Infantil, o Projeto Férias será realizado nos Cemei’s Aracy Pereira Lopes, Bento Prado de Almeida Ferraz Junior, Bruno Panhoca, Carmelita Rocha Ramalho, Carminda Nogueira de Castro Ferreira, Cônego Manuel Tobias, Dionísio da Silva, José de Brito Castro, Maria Consuelo Brandão Tolentino, Maria Lúcia Marrara, Maria Luiza Perez, Olívia Carvalho, Paulo Freire, Regina Melchiades, Ruth Bloen Souto, Vicente Rocha Keppe, Walter Blanco e Therezinha Rispoli Massei.

Para os alunos do Ensino Fundamental, as atividades acontecem nas Emeb’s Angelina Dagnone de Melo, Carmine Botta, Dalila Galli, Afonso Fiocca Vitali e Prof. Ulysses Ferreira Picolo e no Cemear. Já para jovens e adultos, o atendimento ocorrerá no Cemei Vicente Rocha Keppe.

As inscrições online devem ser feitas somente pelos links abaixo:

Inscrições para Cemei: https://forms.gle/sNfNEPWLcBfk2ZT9A

Inscrições para Emeb: https://forms.gle/HYYGFpmb4pvC6yx99

Inscrições para EJA: https://forms.gle/v4QqfQ9KxAb5dwRj7

Leia Também