Iguatemi São Carlos terá 'Happy Hour na Praça' às quartas-feiras com música ao vivo

O "Happy Hour na Praça" acontecerá todas as quartas-feiras, às 18h30, no Iguatemi São Carlos - Divulgação -

Todas as quartas-feiras, às 18h30, o Iguatemi São Carlos terá sua programação especial com o Happy Hour na Praça, iniciativa do shopping que promove uma experiência diferenciada para os clientes na praça de alimentação, com música ao vivo, brasilidades, voz e violão.

Com entrada gratuita, o evento vai acontecer até às 21h e conta com uma agenda especial, que inclui música boa, com bandas e cantores locais diferentes a cada semana. Além disso, os clientes têm opções de gastronomia variada em parceria com alguns restaurantes do empreendimento que, durante o período de Happy Hour, trabalharão com valores promocionais e benefícios exclusivos.

Todas as promoções e restaurantes participantes poderão ser consultados diretamente na Praça de Alimentação do Iguatemi São Carlos, durante todo o período do evento. Entre as opções de comidas e bebidas, os clientes encontram: chope em dobro no Burgers & Fries; dois chopes de 500ml com uma porção de fritas, por R$49,90 no Divino Fogão e um sanduíche de 15cm, com um cookie e um refrigerante, por R$25,90 no Subway.

Com uma seleção cuidadosamente escolhida de cantores de MPB, cada semana promete uma experiência musical única e envolvente. Na última quarta-feira, 19/06, Cauê Felice chegou à Praça do Iguatemi São Carlos para animar os clientes cantando o melhor das brasilidades. As próximas atrações serão anunciadas em breve através do iguatemisaocarlos.

