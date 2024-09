Iguatemi São Carlos recebe batalha de gamers neste final de semana

Batalha realizada no Iguatemi São Carlos garantirá um par de ingressos para a maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show - Divulgação -

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, o Iguatemi São Carlos recebe os gamers eleitos da campanha “Me Leva Pra BGS Jovem Pan” para uma batalha que garantirá um par de ingressos para a maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show.

Os candidatos se enfrentam a partir das 18h, na rotatória da Riachuelo e, diante de jurados, deverão mostrar suas habilidades por trás das telas para garantir uma vaga no evento, que acontece oficialmente a partir do dia 9 de outubro, em São Paulo.

A campanha “Me Leva Pra BGS Jovem Pan” é realizada em parceria com o Colégio Objetivo de São Carlos e promove o incentivo à cultura e entretenimento, principalmente das novas gerações que estão cada vez mais próximas do universo gamer. Ainda, a batalha de gamers no Iguatemi São Carlos reforça um dos compromissos do shopping em oferecer opções diversas e exclusivas de eventos aos clientes na região.

“É um evento inédito para nós e estamos muito felizes de poder receber um público tão especial e engajado nesta modalidade. Esperamos que não apenas os candidatos, como também os espectadores, se divirtam com uma estrutura exclusiva e animada neste final de semana”, comenta Marina Brocchi, Supervisora de Marketing do Iguatemi São Carlos.

E tem mais. Para entrar no clima e esquentar os motores para a BGS 2024, no sábado, 28 de setembro, a arena de games ficará aberta ao público, garantindo diversão para mais jogadores da região. O espaço estará disponível a partir das 15h e a participação é gratuita.

A Brasil Game Show teve sua primeira edição realizada em 2009 e, desde então, vem reunindo milhares de pessoas de cada cantinho do Brasil para apreciar o melhor do universo gamer. A Feira inclui jogos clássicos e recentes e encanta fãs de todas as idades com apresentações de grandes empresas do segmento e patrocinadores renomados. Os visitantes da BGS têm ainda a oportunidade de assistir e interagir em sessões de bate-papo com convidados internacionais e influenciadores, além de prestigiar os famosos cosplayers a cada edição.

Serviço:

Batalha “Me Leva Pra BGS Jovem Pan” | Iguatemi São Carlos

Data: 27 e 28 de setembro

Horário: sexta-feira, das 18h às 21h30 e sábado, das 15h às 19h

Local: rotatória da Riachuelo

