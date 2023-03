Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/03) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries – Marte, seu planeta transita na sua quarta casa trazendo mais envolvimento com a família e seus negócios. Dê asas a imaginação, poderá fazer descoberta importante. Amor total. Centena 580 Milhar 0562

Touro – O Sol não favorece novas ações, apesar de Vênus o proteger. Bom dia para exercitar sua força de vontade. Finanças equilibradas. Amor expressivo. Adie viagens e decisões profissionais. Centena 972 Milhar 3924

Gêmeos – Neste período irá se irritar por qualquer coisa, evite perder amizades. Trabalho e negócios em ordem, não passe dos limites nos gastos. Amor com ciúmes, Não espere compreensão da família. Centena 636 Milhar 1304

Câncer – A fase é uma das mais positivas do ano. Marte, no seu signo faz sua ambição crescer. Momento de grande energia. Mas, hoje você passa pelo alerta e precisa de rotina. Não discuta com seu amor. Centena 217 Milhar 5176

Leão – Dia que estará mais calmo em relação aos problemas profissionais, apesar de que as finanças continuam equilibradas. Somente não deixe a ambição subir à cabeça. Boa comunicação no amor. Centena 841 Milhar 7793

Virgem – Fortaleça suas energias e vá em busca dos seus ideais. Terá muitos empecilhos em relação ao trabalho e finanças. Não espere colaboração, faça sua parte. Evite forçar a barra com seu amor. Centena 393 Milhar 4047

Libra – Você passa muito bem o dia e terá grandes oportunidades de resolver os problemas dos negócios, trabalho e finanças. No amor os carinhos serão totais. Pode receber convite para sociedade. Centena 028 Milhar 8251

Escorpião – Período que deve ficar atento aos invejosos, cuidado com atitudes bruscas. Conseguirá mudar situação adversa nos negócios. Bom dia para fazer planos no amor. Deixe o pessimismo de lado. Centena 830 Milhar 4185

Sagitário – A presença do Sol na sua quinta casa promete sucesso. Movimente o setor profissional e aceite convites para encontrar amigos. A Lua em Gêmeos acentua seu lado prático. Sensualidade no amor. Centena 744 Milhar 6410

Capricórnio – Dia que estará pronto para resolver problemas domésticos. Positivo para compras e dar mais atenção a nativos de Virgem e Touro. Amplie seus horizontes profissionais. Sucesso financeiro. Centena 159 Milhar 9034

Aquário – Fase que pode viajar na fantasia e resolver os problemas afetivos. Conte com boa entrada de dinheiro. Muito entusiasmo para defender seu ponto de vista. A família está harmoniosa. Tente em jogos. Centena 366 Milhar 7678

Peixes – Fase de inspiração, há possibilidades de consolidar seus projetos financeiros e até abrir novas frentes de trabalho. Tenha mais compreensão com Câncer e Gêmeos. No amor os carinhos vão prevalecer. Centena 405 Milhar 2896

Fonte: Dirce Alves

