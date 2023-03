Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries



Um projeto ou assunto pessoal pode chegar ao auge com a Lua Cheia de hoje em seu signo, querido Áries. Você pode considerar esse momento um despertar pessoal, e uma pessoa importante em sua vida ou status de relacionamento desempenha um papel proeminente. Pode até ser uma situação em que um concorrente ou oponente o motiva a dar o seu melhor. Observe, tome notas e seja honesto consigo mesmo. Agora você deve checar aqueles sentimentos e desejos que você ignorou ou deixou insatisfeitos, especialmente com tanta atenção recente às necessidades dos outros. Embora a atenção extra que você tem dado aos outros em sua vida hoje em dia seja positiva e benéfica, se você exagerar, deixará de reconhecer completamente suas próprias necessidades e desejos. Limites borrados podem resultar e podem afetar negativamente seus relacionamentos. A Lua Cheia agora lhe dá a licença para se autonutrir! Se você trabalhou no piloto automático, agora se pergunta por que aceitou restrições e marginalizações. Busque a libertação pessoal nesta semana de triunfos pessoais e descobertas fascinantes sobre seu plano de vida, corpo, imagem e atitude/perspectiva. Esteja ciente de que é um momento em que as coisas vêm à tona sobre você, tornando melhor manter as coisas que você quer que fiquem escondidas esta semana.

Touro



Pode haver uma incrível sensação de liberdade associada a deixar de lado um segredo ou medo com a Lua Cheia de hoje, querido Touro. Se você tiver problemas sérios não resolvidos, agora é a hora de entrar em contato com eles. Se você está enterrando seus sentimentos sobre algo ou mesmo alguém, isso deve vir à tona de repente. É um momento para enfrentar as verdades sobre você e seus apegos. A necessidade de equilíbrio entre a saúde física e emocional também se torna evidente. É hora de cuidar das necessidades além do material, para que você possa trazer seu eu renovado de volta ao seu mundo prático e se destacar. Esta Lua Cheia quer que você olhe para dentro depois de prestar atenção extra ao trabalho, hábitos, saúde e mudanças no estilo de vida. Se você não parar para ouvir sua voz interior ou tirar um tempo extra para descansar e refletir, então você está fadado ao esgotamento.

Gêmeos



A Lua Cheia de hoje desperta a necessidade de atenção especial às suas amizades, vida social, redes, objetivos de felicidade, sonhos e esperanças, querido Gêmeos. Sentimentos por alguém ou um projeto podem florescer. Essa lunação lembra a necessidade de outros, seja sobre apoio ou simplesmente um sentimento de pertencimento. Estender a mão neste momento pode ser terapêutico. Seus sentimentos se expandem hoje, e pode haver uma revelação ou revelação – possivelmente, você entra em contato com seus verdadeiros sentimentos sobre uma superfície de matéria, ou vê uma situação sob uma nova luz. Seus objetivos de felicidade também estão em forte foco agora, e você pode muito bem descobrir um novo objetivo, sonho ou plano. Procure restaurar o equilíbrio em sua vida incluindo amigos, considerando as necessidades comuns e aproveitando os benefícios de equipes e grupos,

Câncer



A Lua Cheia de hoje ocorre no topo do seu mapa solar, querido Câncer, lembrando-o da necessidade de prestar atenção especial ao seu trabalho ou reputação. Uma responsabilidade ou uma chamada à ação é possível agora. Você pode reconhecer a necessidade de realizar ou assumir a liderança. Uma recompensa, prêmio ou culminação de um projeto pode ocorrer, tirando você da sua concha. Esta Lua Cheia pode desafiar seu desejo de ficar fora dos holofotes ou evitar responsabilidades específicas. Tem havido um foco benéfico em sua vida doméstica e familiar nos dias de hoje, mas ir longe demais significa que os benefícios começam a cair. Você está em uma posição exposta hoje, então tente jogar com calma! Você está descobrindo seus verdadeiros sentimentos sobre a direção que sua vida está tomando. Deixe suas revelações de hoje motivá-lo a encontrar um melhor equilíbrio entre trabalho e casa.

Leão



A Lua Cheia de hoje é um chamado para expandir seus interesses e experiências, querido Leão, principalmente se você estiver se concentrando intensamente em sua vida pessoal. Esta lunação pode despertá-lo para a necessidade de atividades e interesses mais animados. É um empurrãozinho para completar sua vida com atividades que alimentam seu espírito e mente! Sua mente está se abrindo para a necessidade de uma mudança de perspectiva e uma ruptura com a rotina. Seu foco em recados, papelada e aprendizado dominou sua vida recentemente, mas a Lua Cheia de hoje o lembra de alimentar sua alma ou aprender algo novo. Pode haver algo publicado, expresso ou promovido, e você pode experimentar interesses repentinos que o levam a um novo caminho ou o motivam a reacender um antigo interesse.

Virgem



A Lua Cheia de hoje pode trazer revelações, epifanias e pontos de virada, querido Virgem, especialmente relacionados a um relacionamento íntimo, projeto de paixão ou dinheiro devido ou compartilhado. Você pode obter novas informações sobre recursos compartilhados ou dívidas e empréstimos. Você pode aprender muito sobre seus sentimentos hoje, pois esta lunação o desperta para o que você quer ou precisa. Pode haver uma descoberta surpreendente sobre seus sentimentos por alguém (ou deles por você). Em vez disso, esta Lua Cheia pode levar um assunto financeiro ou íntimo a um ponto de virada. Se você dependeu de uma situação, pessoa ou hábito, agora está reconhecendo a necessidade de fazer mudanças fortalecedoras. Você está vendo a luz sobre se libertar de um fardo.

Libra



Relacionamentos e sentimentos não realizados chamam sua atenção, querido Libra, com a Lua Cheia de hoje caindo em seu setor de parceria. Esta lunação lembra que você precisa que os outros estejam no seu melhor. As emoções são grandes e talvez um pouco exageradas – grandes o suficiente para chamar sua atenção e ajudar a redirecioná-lo e equilibrá-lo, em última análise. Pode haver frustrações ou maior conscientização sobre suas necessidades de relacionamento que exigem mudanças. Seus verdadeiros sentimentos emergem agora, e eles estão um pouco crus. Você pode estar animado em trazer algo para um novo nível ou abrir novos caminhos. Revelações e epifanias estão reservadas. Pode ser um momento para se conectar com um outro significativo de maneiras maravilhosas ou despertar sentimentos sobre um relacionamento.

Escorpião



Pode haver epifanias, realizações e fruições ocorrendo com saúde, bem-estar e trabalho com a Lua Cheia de hoje, querido Escorpião. Os prazos podem estar pressionando agora se você estiver muito focado no descanso. Os métodos antigos e cansados devem desaparecer se não estiverem funcionando para você! Concentre-se em maneiras de melhorar sua produtividade – é hora de refrescar sua vida diária – e certifique-se de ouvir os sinais do seu corpo agora. Você pode sentir um desejo repentino e forte de melhorar seu equilíbrio entre trabalho e descanso, prestando mais atenção à sua necessidade de ordem em sua vida diária. Pode haver um novo desenvolvimento ou alerta que o empurre para a frente. Procure entrar em contato com desejos ou frustrações enterrados que agora precisam de sua atenção total.

Sagitário



A Lua Cheia de hoje pode levar a descobertas significativas relacionadas a hobbies, atividades criativas, filhos e objetivos de felicidade a longo prazo, querido Sagitário. Um amigo pode encorajá-lo a se expressar de novas maneiras, ou um assunto romântico floresce. As Luas Cheias geralmente tratam de resolver problemas e buscar equilíbrio, e você está despertando para sentimentos que pode ter ignorado ou deixado de lado. Os eventos agora trazem uma luz repentina para um relacionamento com um amigo ou amante. Pode haver uma epifania, um ponto de virada significativo ou uma palavra final sobre um assunto. Agora fica difícil ignorar seus verdadeiros sentimentos, pois esta Lua Cheia torna óbvio que você precisa prestar mais atenção às suas necessidades de imaginação, romance e inspiração. Ouça o seu coração, mas tome seu tempo antes de tirar conclusões precipitadas e tomar decisões, pois as emoções provavelmente serão ampliadas para que você preste atenção a elas. Essa energia pode produzir algum drama, mas um meio-termo é o que você deve procurar.

Capricórnio



Em relação ao equilíbrio entre lar, família e trabalho-família, a Lua Cheia de hoje traz à tona assuntos enterrados, ignorados ou ocultos, querido Capricórnio. O grau em que isso é perturbador depende de quão profundamente você enterrou os problemas! Realizações e descobertas em sua carreira e vida doméstica podem levá-lo a fazer mudanças positivas em sua vida pessoal. As oportunidades podem se abrir à medida que você obtém o apoio e o suporte de que precisa. Esta Lua Cheia desperta sua necessidade de atender às suas necessidades de nutrição, conforto, segurança e familiaridade. Você pode reconhecer necessidades que recentemente deixou de lado ou negligenciou, ajudando você a seguir em frente. Suponha que você esteja se concentrando demais em suas responsabilidades com a carreira e com o mundo exterior. Nesse caso, a necessidade de chegar a um equilíbrio com mais qualidade de atenção à sua vida pessoal pode se tornar aparente. Se você está se esforçando demais, precisa encontrar maneiras de obter mais tempo de inatividade. Esta lunação pode servir como um lembrete para recarregar para que você possa dar o seu melhor em outras áreas de sua vida.

Aquário



A Lua Cheia de hoje pode trazer prazos, recados e papelada à sua atenção, querido Aquário. Se você evitou seus afazeres diários, é hora de restaurar algum equilíbrio em sua vida. Comunicações, conexões e transporte estão no centro das atenções, e as mudanças estão em andamento. É um momento de maior conscientização de sua necessidade de um fluxo suave em seus assuntos diários, para que você possa se sentir mais livre para aproveitar as oportunidades de aprender mais, crescer, expandir seu público e ampliar suas experiências. A auto-honestidade pode ter um efeito encantador, purificador e purificador em você. Uma revelação sobre seus sentimentos sobre um assunto pode estimulá-lo. Um projeto de redação ou aprendizado pode ser concluído, ou a publicidade ou a promoção podem estar em foco.

Peixes



Revelações podem acontecer quando uma Lua Cheia ocorre em seu setor de recursos hoje, queridos Peixes. Essa lunação pode trazer um ponto de virada para questões de dinheiro, propriedade, valores, valores, talentos, compartilhamento de responsabilidades e dinâmica de poder. Você vê um problema com mais clareza e é honesto consigo mesmo, o que pode ser purificador. Você está caminhando para maiores sentimentos de auto-estima, valor, segurança e conforto. Depois de entender essas emoções emergentes, você pode descobrir algumas necessidades e desejos que antes estava evitando ou ocupado demais para perceber. É um bom momento para realizações e descobertas que o colocam no caminho para uma maior independência, segurança e maturidade.

