Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/03) para o seu signo

O melhor há de ser guardado em segredo, porque se você colocar todas as cartas sobre a mesa sua posição se tornará mais vulnerável do que o necessário, e essa condição, com certeza, seria aproveitada pelos seus adversários.

Touro

O bem do maior número possível de pessoas envolvidas é o que fará sua alma chegar a uma decisão sábia. É importante ter isso em mente, porque você se encontra num momento decisivo para o destino de vários anos pela frente.

Gêmeos

Melhor fazer errado do que não fazer nada, porque a inação, neste momento, seria preenchida pelo que outra pessoa fizer, substituindo você. Melhor errar e fazer, porque assim, pelo menos, você garante sua posição.

Câncer

Diante do que acontece e sobre o qual não se tem domínio, a primeira reação é de raiva e ressentimento, mas se você passar rapidamente por esse estágio aproveitará a chance de aprender algo novo e útil.

Leão

A paciência acaba e dá vontade de chutar o balde, e talvez isso seja um alívio momentâneo, porque na prática não solucionará nada e provavelmente o tiro sairá pela culatra e novos problemas se agregarão aos anteriores.

Virgem

Algumas pessoas ocupam um espaço muito maior do que precisam, porque são mais expansivas, mas isso precisa ser posto em perspectiva, porque de outra maneira o tempo vai passar e você não terá tempo para suas propostas.

Libra

Melhor não se exaltar demais com nada que aconteça, porque as coisas adquiriram uma tonalidade emocional exagerada que há de ser temperada antes de sua alma garantir uma visão mais objetiva de tudo que acontece.

Escorpião

Este é um momento muito intenso, que envolve emoções absolutas, sempre perigosas, porque motivam ações precipitadas e radicais. Se houver situações às quais se apliquem tais condições, siga em frente.

Sagitário

Defenda seus interesses e proteja sua posição, mas cuide para fazer isso em nome de motivos nobres, os quais sempre se articulam em torno da preservação dos relacionamentos mais significativos. Defenda os relacionamentos.

Capricórnio

Parece nada, mas no meio desse barulho todo que as pessoas andam fazendo, e que denuncia o grau de desorientação que as caracteriza, acontecem também pequenas coisas que dão uma luz, uma esperança de tudo se acertar.

Aquário

O clima social anda bastante tenso e agitado, e nem sempre no bom sentido, mas porque as pessoas andam frustradas e desanimadas, e ainda por cima elas jogam a culpa disso sobre as costas de quem estiver disponível.

Peixes

O preço que você paga é a consequência dos atos que você empreende, e apesar de não ser saudável ficar medindo matematicamente todos os passos, em alguns momentos, como agora, um pouco de precaução seria sábia.

Áries