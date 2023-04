Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries - As suas metas e a sua carreira passam por um ciclo de renovações, em que as oportunidades ficam visíveis. Utilize-se do seu conhecimento e da comunicação para ampliar as possibilidades. Um convite e uma proposta de trabalho ativam novos empreendimentos. Um novo campo de visão se faz necessário.

Touro - A sua vida passa por um processo significativo de mudanças, tornando necessário se adaptar a uma nova realidade. É essencial entender que as renovações dependerão da sua disponibilidade de querer mudar e aceitar o novo; não existe outra forma. Por isso foque no seu desenvolvimento pessoal e abra a sua mente.

Gêmeos - A partir do seu processo emocional de autoconhecimento é que o Universo se encarrega de trazer soluções criativas, com o objetivo de libertá-lo. Essa experiência o tira do controle, por isso existe a necessidade de confiar por meio do desenvolvimento espiritual e psicológico. Você está se libertando de velhos padrões.

Câncer - A sua forma de gerenciar os negócios muda radicalmente. Isso implica em distratos para inserir novos contratos, uma nova sociedade, uma nova parceria e uma nova dinâmica no trato com pessoas. Todo esse processo é necessário para que o seu desenvolvimento e a sua liderança sejam acolhidos nesta nova Era. Adapte-se!

Leão - A sua carreira passa por grandes avanços, por isso esteja aberto a convites e propostas de trabalho que lhe deem condições de empreender. É um ciclo de liberdade profissional. Mas nada acontecerá se houver um campo de visão limitado. Por isso existe a necessidade de superar os medos e seguir um caminho totalmente novo.

Virgem - A autoestima é um fator importante para o seu desenvolvimento. Por vezes, o ego nos aprisiona. Somente por meio do autoamor é que podemos nos libertar para viver algo totalmente novo e exclusivo. O Universo deseja te apresentar, mas será que você está aberto? Mude a sua mentalidade para se libertar desta prisão.

Libra - Você alcançou o estado de consciência, então, mesmo que pintem de ouro um vaso, você vai preferir o vaso de barro. O céu o ajuda a entender a sua ancestralidade e, por meio desta experiência, criar uma nova ambiência para o seu desenvolvimento. O céu também favorece investimentos relacionados a um imóvel.

Escorpião - A pessoa amada está transitando um ciclo totalmente novo, que exige adaptações. É um processo que exige de ambos uma conversa sincera e uma nova abordagem em relação à vida. Se você está sozinho, é um bom ciclo para conhecer uma pessoa totalmente diferente de você, uma pessoa que vem para mudar tudo.

Sagitário - Busque ter a mente aberta para os negócios. Um novo empreendimento ou um convite profissional são muito bem-vindos. O processo financeiro pelo qual você passou acabou. Agora tudo é novo e diferente. Acolha este novo ciclo, mas esteja aberto a implantar uma nova rotina, um novo estilo de vida e uma consciência.

Capricórnio - Você precisa urgentemente mudar a sua mentalidade para que o novo se instale na sua jornada. Todo esse processo o ajuda a quebrar limitações para amar e ser amado. Além disso, o ajuda a desenvolver os seus talentos de uma maneira totalmente diferente. Não tenha medo de ousar e acredite na mudança, porque tudo isso é uma benção.

Aquário - A partir do momento em que você desenvolver a gratidão pelos seus antepassados, tudo vai se abrir. Não nutra mais rancor e pare de se sentir o patinho feio. O ciclo em família passa por renovações necessárias, portanto acolha este novo ciclo e aceite a sua história de vida. O autoconhecimento, aliado ao amor, libertará você deste padrão.

Peixes - A relação com as pessoas do seu convívio se renovará. Você está quebrando crenças que limitam o seu desenvolvimento. É preciso desenvolver uma conexão com as pessoas certas, aqueles que têm uma mentalidade semelhante. Mas lembre-se de que o respeito é a base do amor! Não tem problema se afastar de algumas pessoas, mas manter o respeito é essencial.

