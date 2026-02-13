Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

cAutor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A tensão que você sente hoje pode não vir de fora, mas da sua própria exigência interna. Nem tudo precisa ser resolvido já, dar espaço para a mudança pode aliviar mais do que você pensa. Existe uma pendência pedindo solução, mas sem impulsividade. Quer saber qual área da sua vida exige mais atenção hoje? Veja a previsão completa, clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Sua mente estará inquieta, buscando respostas e soluções. A curiosidade pode levá-lo a descobrir algo relevante ainda hoje. Mas cuidado para não deixar o pessimismo bloquear a boa sorte que se aproxima. Existe um detalhe importante que pode mudar sua percepção — descubra na previsão completa, clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje não é dia de se desgastar tentando agradar além do necessário. Alguém pode estar exigindo mais do que deveria — e você precisará impor limites com inteligência. Sua intuição estará poderosa, mas há detalhes importantes nas entrelinhas. Quer entender o que você ainda não está vendo? Confira a previsão completa, clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Uma mensagem ou notícia pode mexer com seu emocional hoje. Antes de reagir, respire: nem tudo é tão grave quanto parece no primeiro momento. Também será importante se proteger de pessoas negativas ou conflituosas. Descubra o que realmente está por trás dessa energia e como virar o jogo a seu favor na previsão completa, clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Algo que foi dito pode ter mexido profundamente com você. Guardar não vai resolver — a conversa certa, no momento certo, pode transformar a situação. A energia do dia favorece viradas estratégicas, principalmente no campo emocional. Descubra qual atitude pode mudar tudo hoje na previsão completa, clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Nem tudo que está acontecendo ao seu redor é visível à primeira vista. Hoje, os sinais estarão sutis — mas extremamente importantes. Um objetivo secreto pode estar mais próximo de se realizar do que você imagina. Quer saber por que este é um momento decisivo para você? Veja a previsão completa , clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje, sua paz interior vale mais do que agradar qualquer pessoa. Forçar situações pode cobrar um preço emocional maior do que você imagina. Uma promessa quebrada ou situação injusta ainda pode se equilibrar de forma surpreendente. Quer entender como essa energia se resolve ao longo do dia? Veja a previsão completa de Libra, clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Seu poder de persuasão estará em destaque hoje, favorecendo acordos e decisões importantes. Você pode conseguir mais do que imagina com as palavras certas. Mas atenção: nem tudo deve ser decidido com o coração. Descubra onde agir com estratégia pode mudar tudo na previsão completa de Escorpião, clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Algo que você já sentia pode finalmente se revelar, trazendo questionamentos sobre seus próximos passos. Ignorar esse chamado pode custar caro. A energia do dia favorece mudanças conscientes e novos rumos. Quer saber qual área da sua vida pede ação imediata? Confira a previsão completa de Sagitário, clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Forçar situações hoje pode gerar desgaste desnecessário. O momento pede paciência e confiança no tempo certo das coisas. Uma escolha diferente ou fora da rotina pode trazer mais crescimento do que parece. Veja o que vale a pena insistir — e o que soltar — na previsão completa de Capricórnio, clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Comentários paralelos ou fofocas podem tentar tirar seu foco. Ignorar será a atitude mais inteligente. Uma aproximação importante ou notícia positiva pode estar a caminho. Quer entender quem ou o que pode mudar seu dia? Veja a previsão completa de Aquário, clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: A dúvida pode tentar enfraquecer sua confiança, mas o dia pede firmeza nas decisões já tomadas. Olhar para trás agora só atrasa seu caminho. Uma situação pendente pode se resolver de forma mais tranquila do que o esperado. Descubra o que está prestes a se aliviar na previsão completa de Peixes, clicando no nome do signo.

