Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, sua intuição está mais afiada do que nunca. Sabe aquela voz interna que diz se algo é ou não uma boa ideia? Ouça com atenção. Pode ser que você sinta que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo sem conseguir imaginar como. Essa energia indica que coisas boas estão se formando, então mantenha o coração aberto para receber.

Números da sorte: 1 - 27 – 56 - 40 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Surpresas boas e um dia cheio de sorte. Prepare-se para momentos agradáveis que vão elevar seu ânimo e aumentar sua confiança. Qualquer novo projeto pessoal iniciado hoje estará carregado de boas energias. Mudanças positivas estão no ar, inclusive com oportunidades para viajar e aprender. É hora de aproveitar e abrir espaço para o novo.

Números da sorte: 3 - 54 - 43 – 14 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Energia e paixão para correr atrás dos sonhos. O magnetismo que você carrega hoje é irresistível, e tudo parece se encaixar para dar certo. É um momento ideal para perseguir seus objetivos sem medo. Faça tudo com paixão e não deixe que dúvidas ou inseguranças parem você. Lembre-se: só sua própria mente pode colocar limites nos seus planos.

Números da sorte: 29 - 45 - 12 – 36 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Vitória à vista e planos bem-sucedidos. Boas notícias chegam hoje e podem mudar seu humor para melhor. Uma mistura de otimismo e sorte fará com que qualquer projeto avance com força. Seja na área profissional ou na vida doméstica, é o momento de colocar ideias em prática. Tudo indica que o resultado será positivo.

Números da sorte: 33 - 24 - 18 - 47 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Força para superar a insegurança. Alguma ansiedade ou sensação de incerteza pode surgir, mas não se deixe abalar. Lembre-se de que dificuldades são passageiras e que você tem garra suficiente para vencê-las. Mantenha o foco no que realmente importa e alimente o otimismo para seguir firme no seu caminho.

Números da sorte: 46 - 51 - 27 - 16 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Revelações que mudam o jogo. Hoje, você pode descobrir detalhes ocultos que vão ajudar a tomar decisões mais acertadas. Analise com cuidado cada aspecto da situação antes de agir. O momento astral favorece resolver pendências, desvendar mistérios e encontrar soluções criativas para problemas antigos.

Números da sorte: 7 - 40 - 39 - 51 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Resolução de problemas e boas notícias. Mesmo que algo lhe traga preocupação, tudo tende a se resolver mais rápido do que espera. Além disso, assuntos financeiros podem ter avanços importantes. O dia promete encontros marcantes, inclusive com pessoas que você não vê há muito tempo. É hora de matar a saudade e celebrar.

Números da sorte: 17 - 28 - 36 – 41 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Pensamento positivo que atrai oportunidades. Seu poder mental está forte hoje. Pensar grande é o primeiro passo para conquistar grandes coisas. Surpresas agradáveis podem aparecer, mesmo em meio a desafios. Para manter a paz, ouça mais os conselhos das pessoas próximas e evite entrar em defensiva o tempo todo.

Números da sorte: 2 - 43 - 37 - 16 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Pare e respire para ver o caminho certo. A ansiedade pode bater mais forte hoje, trazendo a sensação de que algo não está certo. Mas, no lado pessoal, você está evoluindo. Tire um tempo para desacelerar e organizar as ideias. Às vezes, dar um passo atrás é o melhor jeito de avançar com mais clareza.

Números da sorte: 21 - 17 - 49 - 30 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Seu carisma vai brilhar hoje. O bom humor e o otimismo farão de você o centro das atenções. Mesmo que precise lidar com tarefas chatas, mantenha o sorriso no rosto. Interaja mais, conheça novas pessoas e esteja aberto a conversas inesperadas. Pode surgir uma oportunidade valiosa de onde menos esperar.

Números da sorte: 34 - 17 - 53 - 14 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A Hora de se aproximar dos seus sonhos. O dia favorece mudanças inteligentes e decisões que podem aproximar você dos seus objetivos. Resolva pendências sem se desgastar e foque no que realmente importa. O momento é de crescimento e estabilidade, então olhe para suas habilidades e não para os obstáculos.

Números da sorte: 5 - 39 - 51 - 40 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Emoções fortes e decisões importantes. Algo especial pode acontecer no fim do dia e trazer grandes emoções. A partir do resultado, você saberá exatamente qual direção tomar. Seja qual for a situação, você terá nas mãos o poder de decidir. Aproveite o momento e procure sempre o lado positivo.

Números da sorte: 26 - 54 - 13 - 29 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também