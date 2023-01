Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/01) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Áries

Deve querer realizar coisas novas. Se estiver sem emprego, tente as áreas ligadas a finanças, administração ou cuidados com o corpo. Está só? Logo poderá conhecer alguém que lhe dará valor.

Touro

Se precisar consultar regulamentos do seu emprego, verifique tudo com atenção. Caso trabalhe por conta, espere um dia próspero. A dois, não terá receio de declarar seus sentimentos.

Gêmeos

Cuidado com sua forma de falar no trabalho, pois poderá causar mágoas. É provável que ouça segredos, até mesmo de desconhecidos. A paquera vai funcionar na base do olhar profundo.

Câncer

Terá muita energia para trabalhar, mas talvez sinta uma sobrecarga de responsabilidades. Pegue leve! Numa atividade diferente das habituais, poderá encontrar o amor.

Leão

Vai ter receio de mudar de carreira ou cumprir as tarefas de um jeito novo, mas irá se convencer de que essas mudanças são necessárias. Na conquista, mostre o quanto você está a fim.

Virgem

Fazer um curso vai contribuir para seus planos profissionais, assim como usar a tecnologia a seu favor. Assunto judicial deverá te beneficiar. No romance, evite cenas de ciúme.

Libra

Dia excelente para executar tarefas a sós. Se busca emprego, talvez encontre vaga em atividade ligada a público ou clientes. Se tiver compromisso, aproveite a energia da paixão e do desejo.

Escorpião

Se trabalha com gente ou é funcionário(a) público(a), o dia será positivo. Astral bom para quem vai prestar concurso. Cuide da sua saúde e faça exames preventivos. Romance protegido.

Sagitário

No serviço, evite divulgar suas ideias antes de testá-las e fuja de rodinhas de fofocas! Poupe sua grana. Caso esteja só, poderá conhecer uma pessoa que irá agitar seus desejos.

Capricórnio

Terá sucesso se trabalha em hospital, clínica de saúde ou laboratório. Boa fase para contar ou ouvir segredos. Pode conhecer alguém especial na casa de parentes ou apresentado por familiar.

Aquário

Peixes

Segure sua imaginação para produzir mais e melhor na sua carreira. Dia iluminado para quem lida com educação, transportes ou lazer. Se você ama em segredo, deixe claro seu interesse.

