Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/03) para o seu signo

A energia desafiadora entre o Sol e o seu Regente pode causar complicações no campo emocional e trazer uma impulsividade desproporcional. Tenha cuidado e atenção com as suas atitudes nesta sexta-feira, ariano!

Touro (21/04 a 20/05)

A boa energia entre Júpiter e o seu Regente favorece diversas áreas da sua vida trazendo satisfação e prosperidade. Você está com sorte na saúde, no amor e no campo financeiro. Aproveite essa energia benéfica, taurino!

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nesta sexta-feira a força de Saturno traz determinação, força de vontade e foco. Porém, você poderá se sentir um pouco desgastado e com algum cansaço físico. Respeite os seus limites, mas não deixe de agir em busca dos seus objetivos.

Câncer (21/06 a 22/07)

A energia da Lua em conflito com o planeta da comunicação pode trazer falhas nesta área da vida. Tenha atenção com contratos, compras, vendas e falas. Você poderá ser mal interpretado ou contribuir para que surjam fofocas com o seu nome. Tome todo cuidado!

Leão (23/07 a 22/08)

A força de leão presente na Lua favorece as relações mais íntimas e afetivas. Você poderá sentir fortes emoções nesta data. Assim, tome certos cuidados com atitudes impulsivas, pois a presença negativa de Marte poderá gerar pequenos conflitos.

Virgem (23/08 a 22/09)

A força de Saturno junto ao seu Regente traz foco, propósito e grande força de vontade. A sua energia, já naturalmente analítica e determinada, ficará ainda mais fortalecida com a presença do planeta do esforço e do trabalho.

Libra (23/09 a 22/10)

Nesta sexta-feira, a boa energia de Júpiter favorecendo Vênus traz alegrias em diversos campos da sua vida. É hora de buscar o prazer em viver e fazer coisas que te tragam alegria e contentamento.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A energia de Plutão em uma disputa com a força lunar poderá trazer problemas para o seu campo emocional e afetivo. Você poderá viver pequenos conflitos com pessoas da família ou relacionamentos amorosos. Tenha paciência e não se deixe levar pelas suas emoções negativas.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A boa presença de Vênus junto ao seu Regente traz alegria, satisfação e prosperidade. Você está vivendo um momento de grande felicidade, portanto, aproveite cada minuto!

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta sexta-feira a força de Mercúrio favorece os seus relacionamentos e ativa a sua criatividade e a sua inteligência. É um bom momento para a comunicação e tudo que se conecte à mentalidade e ao comércio.

Aquário (21/01 a 18/02)

A força de Urano conectada ao Sol favorece novidades positivas, vitalidade, satisfação e felicidade em diversos campos da sua vida. A energia do Sol ilumina a sua caminhada, então aproveite!

Peixes (19/02 a 20/03)

Nesta Sexta-feira, tenha cuidado com atitudes impulsivas trazidas pela conexão negativa com Marte. Pense em cada uma das suas ações para que você não se arrependa depois.

Áries (21/03 a 20/04)