Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Ao reconhecer limites e a necessidade de respeitá-los, você estará mais maduro e preparado para conquistar seus desejos. Nem sempre o caminho é como gostaríamos, ainda assim ele pode ser bem aproveitado.

Touro

Boas novidades deverão surgir ao longo do dia, criando oportunidades de mudanças mais que bem vindas. Procure não resistir e mantenha-se receptivo aos movimentos de renovação. Explore novos caminhos.

Gêmeos

Para que sonhos se tornem realidade, você precisará, além do desejo, de atitude e comprometimento com os resultados. Reconheça os sentimentos que lhe manterão perseverante na sua jornada. Confie em você.

Câncer

Você passará por flutuações de humor que lhe trarão mensagens importantes sobre seu bem-estar. Evite desgastes e preze por ambientes onde você se sentirá acolhido e livre para se expressar. Respeite-se.

Leão

Você se perceberá mais sensível agora, e a melhor forma de lidar com os sentimentos, será deixando as emoções fluírem como um rio em movimento. Contemple e acolha as passagens calmas, bem como as agitadas.

Virgem

A sua flexibilidade natural fará agora com que cada obstáculo seja contornado com grande eficiência e sabedoria. Esteja atento para encontrar as melhores alternativas e surpreenda-se com os resultados.

Libra

Ao deixar que sua sensibilidade guie suas ações, você poderá enfim, agir de acordo com sua própria verdade. Siga a sua intuição e se permita fazer escolhas com a sabedoria da alma. Nem tudo é explicável.

Escorpião

O desejo de explorar os mistérios de um universo ainda desconhecido, lhe conduzirá a descobertas preciosas e expandirá os horizontes de sua jornada pessoal. Faça algo pela primeira vez e aventure-se.

Sagitário

Você se sentirá motivado para realizar as mudanças que a vida vem lhe pedindo. Procure se comprometer com questões que você vem adiando e dê o primeiro passo. O mais importante é começar. Renove-se.

Capricórnio

Você poderá se sentir inseguro em relação a algum assunto ou sentimento, e será importante refletir com prudência para não agir precipitadamente, evitando assim, possíveis conflitos. Respeite seu ritmo.

Aquário

Apesar do momento atribulado, seu dia fluirá com naturalidade e sem maiores desafios. Aproveite a multiplicidade de tarefas e entregue-se a esta energia que lhe oferecerá boas oportunidades. Explore.

Peixes

O dia lhe pedirá momentos de prazer e satisfação que só a sua criatividade poderá conceber. Se permita viver novas experiências e realizar atividades que despertem o seu contentamento. Aproveite o agora.

