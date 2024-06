Grupo Menos é Mais é uma das atrações confirmadas para a TUSCA 2024

SIGA O SCA NO

Menos e mais - Crédito: reprodução/Instagram

A organização da TUSCA acaba de confirmar a presença do grupo Menos é Mais como uma das atrações principais do evento, que acontece de 14 a 17 de novembro em São Carlos.

O quarteto, formado por Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga, é um dos grupos de pagode mais populares do Brasil, conquistando milhões de fãs com sua música leve, contagiante e repleta de hits como "Flor", "Cê Sabe", "Senhorita" e "Tijolinho por Tijolinho".

As vendas de ingressos para o show do Menos é Mais na Taça Universitária serão abertas no dia 10 de junho, às 12h.

Leia Também