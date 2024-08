Ganhador do Cannes de Melhor Direção está em cartaz essa semana no Cineclube CDCC

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Os Incompreendidos, neste sábado, 10, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

OS INCOMPREENDIDOS

Les Quatre Cents Coups, França, 1959, Drama, 99 minutos

Direção: François Truffaut

Elenco: Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy, Claire Maurier

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos (contém violência)

Áudio em francês, com legendas em português

Sinopse: Para o jovem parisiense Antoine Doinel a vida não passa de uma complicação atrás da outra. Cercado por adultos sem consideração, Antoine passa seus dias com seu melhor amigo, Rene, fazendo planos arriscados para melhorar de vida. Quando um de seus esquemas dá errado, Antoine acaba tendo problemas com a lei e vai ter que enfrentar as autoridades que não simpatizam com ele.

Leia Também