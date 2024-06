Filme rodado em São Carlos faz turnê internacional e viaja para República Tcheca, EUA, Uruguai e Canadá

O evento tcheco é um dos maiores e mais antigos do mundo sobre filmes com o tema Infância e Juventude. Foi ele o escolhido para dar o pontapé na tour. “É um lugar especial para a estreia de nosso documentário, que começou como um sonho de jovens universitários”, afirma Essi, que, além de diretor, também era aluno da UFSCar.

Depois o filme segue viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA. A première acontece em 22 de junho.

Entre 30 de julho e 6 de agosto, o documentário participa de mais uma incursão internacional. Desta vez, no Uruguai, no Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente.

Entre 5 e 15 setembro, a produção viaja para Vancouver, no Canadá, para participar da 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival. Nele, Essi concorre ao prêmio da categoria Novos Diretores.

Em março do ano passado, o longa ganhou o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Tradicional, o festival é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

Boyhood universitário

A relação com o filme de Richard Linklater não é por acaso. E a chave desta conexão é o tempo de filmagem. As Quatro Estações conta a história de jovens universitários da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de dez anos, do trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si.

Pelo fato de o arco narrativo usar uma década como referência, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo e desesperança diante de um mercado de trabalho inflexível.

O roteiro se apega na vida dos estudantes, mas também joga luz para o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, Covid-19, risco de paralisação da UFSCar, todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma. Nas palavras de Essi, o clima de decepção e falta de esperança de uma geração que foi do céu ao inferno em dez anos acabam por compor o pano de fundo do documentário.

“A ideia foi trazer para o filme um pouco do que essa geração de jovens dos anos 2010 enfrentou em sua trajetória da universidade até a vida adulta”, reforça o cineasta.

Lançamento no Brasil

A estreia em território nacional está prevista para início de 2025. Estão sendo planejadas sessões pelo interior e cidade de São Paulo, tanto em salas de cinema convencionais como em cineclubes e casas de cultura.

Distribuição no interior paulista

O lançamento no Brasil de As Quatro Estações faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior. Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de filmes 100% realizados no interior de São Paulo. Os longas trabalham com temáticas plurais que trazem a singularidade das suas regiões específicas de produção.

São quatro ao todo. Além do filme de Essi Rafael, fazem parte da coleção:

- “Estranhas Cotoveladas” (2023): comédia filmada na região da Cuesta de Botucatu, conta a história do triângulo entre as gerações dos donos da terra no interior paulista;

- “Ivan” (2023): de vertente mais autoral, narra o drama existencial de um casal com um filho deficiente em meios as paisagens deslumbrantes de São Francisco Xavier;

- “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” (2023): é uma divertida e emocionante animação stop motion para crianças sobre a importância da leitura, contada sob o ponto de vista de uma traça que descobre nos livros histórias fantásticas.

“Queremos ativar um circuito exibidor no interior paulista e, com isso, abrir novos horizontes para a indústria cinematográfica regional. Não só nas salas de cinema tradicionais, mas também em outros espaços, permitindo que o nosso público tenha acesso à riqueza cultural e à diversidade das histórias do nosso interior”, conclui Pelegrino, sócio-fundador da LPB Content, produtora voltada para a realização de filmes no interior paulista. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

