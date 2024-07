Festival Sabores da Terra: evento com entrada gratuita começa nesta quinta-feira em São Carlos

Crédito: divulgação

Alguém falou em arraiá julino? Em clima de férias e cheio de #OrgulhoDeSerCaipira, o Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra chega ao Shopping Iguatemi São Carlos de 25 a 28 de julho, no estacionamento próximo à Cobasi. Conhecido como o maior evento de culinária caipira “raiz” do Estado de São Paulo, e em sua 33ª edição, o Sabores da Terra contará com 30 operações culinárias e 12 atrações culturais, entre shows de bandas de rock e sertanejas e atividades para todas as idades. A entrada ao evento é gratuita e funcionará a partir das 18h, na quinta e sexta-feira, e das 12h no sábado e domingo.

Na parte de gastronomia, haverá os tradicionais pratos bem típicos e, claro, opções de comidas variadas para quem não desiste de ser caipira, mas é moderno e conectado. Costela fogo de chão suculentas, torresmo de rolo crocante, galinhada no capricho, paella caipira e o tradicional bolinho caipira, uma iguaria querida entre os frequentadores, são algumas das opções. Haverá uma alameda dedicada aos quitutes à base de milho (milho cozido, pamonha, curau, e mais), e outra para os produtores rurais e artesãos locais. Além disso, o evento contará com chopes artesanais de estilos variados, drinks clássicos e soft drinks.

A decoração original e temática, rica em elementos naturais e portais que orientam às alamedas gastronômicas, é assinada pela Elo Produções, que realiza este e outros eventos com sua #FoodVibeElo. Os pets são bem-vindos e contam com o olhar carinhoso dos staffs. Para a criançada, o Festival trará infláveis, jumping, tiro ao alvo e pesca, além de uma oficina de adereços juninos com a Tia Carla na área kids (limitado a 15 crianças), no sábado à tarde. Para brincar em família, vale também participar do Bingo Solidário para o Rio Grande do Sul, na tarde de domingo.

Além de toda a programação cultural e das brincadeiras disponíveis na exclusiva Área Kids, fica outra dica: o Shopping Iguatemi São Carlos está com uma programação especial de férias que conta com brinquedos exclusivos e inéditos no mall, oficinas infantis, peças de teatro aos domingos, filmes em cartaz no Cine Araújo para a família toda e outras atrações. Mas informações podem ser consultadas no site Link.

“São Carlos estava em nosso radar há anos e estamos muito felizes em chegar ao Iguatemi que, historicamente, apoia e recebe eventos diversos. É uma cidade belíssima, localizada no centro do Estado de São Paulo”, comenta Renata Tannuri Meneghetti, diretora da Elo Produções, realizadora de Sabores da Terra. Conhecida como importante pólo tecnológico e universitário que também se destaca na agropecuária, com sua produção de leite, cana, laranja e carne bovina. “Ou seja, chegaremos a uma cidade que preserva suas raízes caipiras. Tenho certeza que o público vai nos receber com muito carinho”, completa.

Para que a experiência fique ainda melhor, a edição do Iguatemi São Carlos contará com 9 atrações musicais, que permeiam ritmos sertanejos durante o dia, e do pop ao rock and roll à noite. Entre os destaques, estão a Banda Monalizza, que presta tributo ao Tim Maia e encerra a programação cultural da noite do primeiro dia de festa (quinta-feira), às 20h; o Queen Music Tribute, que promete empolgar os fãs da banda inglesa, na noite de sábado, às 20h; e a banda 220 Volts – Capital Inicial Cover, no encerramento do festival, às 19h de domingo. Também no domingo, uma atração imperdível é o Momento de Fé com a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, às 14h, conduzida pela Orquestra de Viola do Sindicato Rural de São Carlos.

O Momento de Fé, que é um dos pontos altos da programação de Sabores da Terra, terá um toque bastante especial. “Por onde passamos, sempre buscamos prestigiar a orquestra local e há essa riqueza que é a Orquestra de Violas do Sindicato Rural de São Carlos. Eles têm uma formação bem especial, com uma baterista e também percussionistas. Executam grandes hits sertanejos, mas são super ecléticos. O povo vai ouvir de tudo, até Raul Seixas! Mais um exemplo de que o caipira vai do sertanejo ao pop rock tocando toda a sua alegria em frente”, acrescenta Renata.

Desde 2015, quando foi iniciado, o projeto Sabores da Terra já acolheu quase um milhão de pessoas, percorreu 14 cidades do interior de Estado de São Paulo e fez vibrar muita cultura caipira nas cordas das violas, nos fios dos chapéus e nos arremates das botas. “Nosso propósito é valorizar a cultura caipira por meio da gastronomia local e regional, dos shows e da dança, preservando, assim, a história e promovendo os pequenos produtores e a economia criativa”, resume a idealizadora do festival.

Atrações culturais:

Quinta-feira (25/07)

18h – Esquenta Sabores

20h – Grande show de abertura com a Banda Monallizza - Tim Maia Tributo

Sexta-feira (26/07)

18h – Esquenta Sabores

20h – Texas Hammer – a melhor banda country da América Latina

Sábado (27/07)

12h30 – Jeitão Caipira

15h – Desafio Musical

15h30 – Oficina de adereços juninos com a Tia Carla na área kids (limitada a 15 crianças)

17h – Violeiro Robson Furiozo e Banda

20h – Mega show com Queen Music Tribute

Domingo (28/07)

12h30 – Orquestra de Viola do Sindicato Rural de São Carlos

14h – Momento de Fé com entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida e Cordão Peregrino

15h – Bingo Solidário para o Rio Grande do Sul

16h – Henrique & Juliano Tributo

19h – Super show de encerramento com a Banda 220 Volts – Capital Inicial Cover

Serviço:

Festival Sabores da Terra | Iguatemi São Carlos

Data e horários: Quinta (25/07) e Sexta (26/07) das 18h às 22h; Sábado (27/07) e Domingo (28/07) das 12h às 22h.

Local: Shopping Iguatemi São Carlos - Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II

Entrada: Gratuita. Pets são bem-vindos. Não será permitida a entrada com cooler e garrafas de vidro

Sobre o evento

O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra é um evento gastronômico em que a cultura caipira prevalece, das raízes do pequeno produtor às mãos dos cozinheiros. Desde 2015, impactou centenas de milhares de pessoas em mais de 14 cidades brasileiras. Além de propiciar encontros saborosos ao ar livre, a marca promove festivais temáticos em restaurantes e convoca chefs e especialistas em gastronomia para compartilharem conhecimento em aulas-show e rodas de prosa. Além dessas ações, o festival promove o Tacho Solidário e outras iniciativas voltadas à gastronomia social. #OrgulhoDeSerCaipira.

