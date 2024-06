Festa Junina do São Carlos Clube terá show de Michel Teló

Michel Teló - Crédito: reprodução/https://www.instagram.com/micheltelo/

Prepare o seu chapéu de palha e a fivela do cinto, porque o Arraiá do São Carlos Clube vai te levar para uma noite inesquecível de música, dança e muita animação. No dia 29 de junho, a partir das 20h, o clube recebe o renomado cantor Michel Teló para um show imperdível.

E a festa não para por aí. A noite também contará com as apresentações da Silverado Country Band e da dupla sertaneja Beloti & Viana, que prometem agitar a galera.

Vendas de mesas e convites:

Mesas: A partir do dia 10 de junho, às 10h, no site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/).



Convites individuais para não sócios: A partir do dia 11 de junho, na secretaria do clube.



1º lote: R$ 270,00

2º lote: R$ 370,00

3º lote: R$ 470,00



Necessário a presença de um sócio para a aquisição do convite.

Mais informações através das redes sociais do Clube. https://www.facebook.com/saocarlosclubescc

Leia Também