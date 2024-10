Festa do Padroeiro da Catedral continua neste final de semana e feriado

Catedral - Crédito: Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net).

A tradicional festa em celebração ao Padroeiro da Catedral de São Carlos, São Carlos Borromeu, segue neste fim de semana. O evento tem início às 19h e oferece diversas barracas de comidas típicas, onde serão vendidos pratos como milho, cachorro-quente, doces, tortas, pizza, lanches, espetinhos, pastéis e outras delícias, além de bebidas e chope.

Programação de shows e atrações:

02 de novembro (sábado) - Show especial

- Show especial 03 de novembro (domingo) - Show de prêmios

- Show de prêmios 04 de novembro (segunda-feira) - Apresentação de João Carlos Bruno

Além disso, a venda do bolo do Padroeiro estará disponível nos horários das missas e também no dia 04/11 durante a festa. Para adquirir o bolo, basta entrar em contato com a organização do evento.

Programação do Tríduo:

Sexta-feira (01/11) às 18h30

às 18h30 Sábado (02/11) às 16h30 e 18h30

às 16h30 e 18h30 Domingo (03/11) às 17h e 19h

Leia Também