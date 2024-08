Festa do Livro da USP São Carlos apresenta debates com Alexandre Callari, Helo D’Angelo e Andre Dahmer

Crédito: Divulgação

A programação do penúltimo dia da “9ª Festa do Livro da USP São Carlos”, para esta sexta-feira, 23, inicia-se da mesma forma que os dias anteriores, ou seja, com a abertura, às 10h, dos estandes das mais de 40 editoras presentes neste evento, muitas delas vendendo suas publicações com em até 30% de desconto. Novamente, a Academia Literária de São Carlos (Alscar) abre a programação literária às 10h30, com mais um “Café Literário”, desta vez com as participações dos jovens escritores da cidade de São Carlos – Além Santos, Jeniffer Aldrighi e Raphael Samaniego -, que dialogarão com o público sobre “Escritores na era digital. Em foco estarão discussões sobre o tema proposto, algo que vivenciam enquanto jovens escritores contemporâneos: como reinventar a literatura, tanto em aspectos da escrita quanto da leitura, em nossa Era Digital?

Já no período da tarde, às 14h, o escritor, editor e tradutor Alexandre Callari participará do debate subordinado ao tema “De fã a editor e autor – A trajetória de Alexandre Callari”. Alexandre Callari foi editor da “Panini Brasil” de 2011 a 2018, cuidando majoritariamente de quadrinhos da “DC Comics”, tendo traduzido mais de trinta romances e centenas de histórias em quadrinhos.

Às 16h30 será a vez de Helo D’Angelo falar e debater “Mulheres HQ”. Cartunista e ilustradora brasileira, Helo é uma artista que conta com a publicação de duas Hqs de sua autoria e uma em conjunto com outros artistas, atuando também como chargista para o jornal “Brasil de Fato”. Indicada na Categoria Webtiras pelo troféu “HQMIX” em 2020, a artista possui uma produção constante de tirinhas e charges jornalísticas, além de quadrinhos institucionais, encomendas e trabalhos autorais. Através do financiamento coletivo a artista foi capaz de realizar a publicação de suas duas histórias em quadrinhos autorais longas, além do trabalho “Webnona”, uma coletânea de tirinhas que reúne outros artistas brasileiros e as zines “Cineterapia”, “Nem todo homem” e “O pequeno livro dos grandes xingamentos".

Por último, às 19h, Andre Dahmer debaterá o tema “A arte de subverter a realidade: política e crítica social nos quadrinhos”. André Dahmer Pereira é um desenhista brasileiro e suas criações já apareceram no “Jornal do Brasil”, no portal de internet “G1”, no jornal “O Globo”, na “Folha de S. Paulo”, nas revistas “Sexy Premium”, “Piauí” e “Caros Amigos”. Ganhador de cinco prêmios “HQmix” e um troféu “Jabuti”, Dahmer publica tiras diárias nos jornais “O Globo” e “Folha de S. Paulo”. Principais trabalhos: “Malvados”, “Quadrinhos dos Anos 10”, “Rei Emir” e “Apóstolos”. No final de cada debate haverá uma sessão de autógrafos.

Tal como tem acontecido nesta 9ª FLUSP-2024, também neste terceiro dia do evento haverá um destaque especial para atividades artísticas e culturais. Desta forma, às 12h30 haverá uma demonstração de instrumentos de percussão japoneses pelo grupo “Yanagui Taiko”, grupo esse que ensina a arte do Taiko, um instrumento de percussão japonesa que é praticada em conjunto, que envolve além das batidas ritmadas nos tambores, movimentos corporais e instrumentos que carregam o sentimento e a história nipônica que as músicas se propõem a passar aos espectadores.

Por último, às 21h00, será tempo para dançar ao ritmo da “Buena Salsa”, com ritmos latinos”. A banda “Buena Salsa” é formada por músicos da região de São Carlos com grande experiência em diversas formações e linguagens musicais, desde o blues, o rock, o pop internacional, a música brasileira, até o jazz. A intenção do grupo é divulgar a música afrolatina, com toda a alegria e exuberância de seus ritmos variados. O grupo segue uma formação intermediária entre os quartetos rítmicos das ruas de Havana e os grandes combos de músicos dos salões de baile, orquestras que animaram os grandes bailes das noites das capitais de toda a América Central. Composição do grupo - Adriana Gennari (voz), Fabiano Nunes (baixo), Bruno Bernini (bateria), Vlad Percussa (percussão), Everton Pera (sax e flauta) e Gabriel Techi (trumpete), além de Murilo, no piano.

Sábado, 24, será a despedida da “9ª FLUSP-2024” com os últimos debates literários e uma programação inteiramente dedicada ao público infanto-juvenil. (Rui Sintra – jornalista do IFSC/USP)

