Festa da Laranja com Açúcar de Santa Eudóxia vem ai; confira as atrações

Show durante a Festa Laranja com Açucar - Crédito: divulgação

Prepare-se para se deliciar com muita música, comida boa e diversão na 17ª Festa da Laranja com Açúcar em Santa Eudóxia. A festa tradicional, que celebra a colheita da laranja e da cana-de-açúcar, acontece nos dias 6 e 7 de julho.

A festa vai contar com grandes shows para animar o público. No dia 6 de julho, a partir das 19h, a animação fica por conta da dupla Beloti e Vianna e de João Pedro e Zé Paulo. Já no dia 7 de julho, a partir das 18h, prepare-se para curtir os sucessos de Arison e Emerson, Maurício e Mauri, irmãos do Chitãozinho e Xororó.

A festa será realizada na Rodoviária de Santa Eudóxia.

