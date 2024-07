Iguatemi São Carlos tem programação especial para o mês de julho

O projeto "Domingo é Dia de Teatro" é uma das atividades que integram a programação de férias do Iguatemi São Carlos - Divulgação -

Há poucos dias do mês de julho e o Iguatemi São Carlos já tem novidades na programação de férias para a criançada. A iniciativa, já tradicional e presente no calendário do empreendimento, promete trazer atividades recreativas visando despertar a criatividade, movimento, senso de equipe, além de promover lazer e diversão para toda a família.

Entre as novidades, o Iguatemi oferecerá oficinas infantis com atividades recreativas para as crianças aproveitarem o recesso escolar. Neste sábado, 13 de julho, os pequenos poderão exercitar a criatividade produzindo acessórios com miçangas. Na próxima semana, 20 de julho, poderão criar bonecos de bexiga com farinha, com auxílio de profissionais, e, no último sábado do mês, 27 de julho, o shopping disponibilizará um espaço para montagem de vasinhos de flor. O espaço funcionará das 14h às 18h, todos os sábados, na rotatória da loja Riachuelo. A entrada é gratuita e, para participar, os interessados devem resgatar o evento pelo app do Iguatemi One.

Ainda, o projeto “Domingo é Dia de Teatro”, que já é sucesso nos shoppings da Iguatemi, retorna para mais uma edição no Iguatemi São Carlos. Neste domingo, 14 de julho, as crianças poderão se divertir com uma programação cultural especial que se estenderá durante todos os domingos do mês, a partir das 16h, também na rotatória da Riachuelo.

A iniciativa busca promover atividades culturais diferenciadas aos clientes do shopping de forma gratuita, incluindo peças de teatro, contação de histórias e musicais, com foco no público infantil e suas famílias, incentivando o acesso à cultura desde cedo. A participação é gratuita e é necessário resgatar o ingresso através do aplicativo Iguatemi One. Confira as histórias que serão apresentadas mais abaixo.

Além disso, o shopping abre as portas para os Smurfs, atração temática localizada na Praça de Eventos, com piscina de bolinhas e infláveis dos personagens que sempre divertem os pequenos. A atração é paga e funcionará todos os dias até o final do mês, no horário de funcionamento do shopping. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do brinquedo.

E tem mais. Além da programação especial de férias, o Iguatemi São Carlos apresenta outras opções de atividades pelo shopping como o Adrenalina Jump, espaço que conta com diversas camas elásticas, parede de escalada com piscina de bloco de espumas, cesta de basquete e tombo legal com bolinhas. A Spaceplush, uma loja inteira repleta de máquinas de pelúcias para todas as idades. O Fluffy point que conta com slimes, atividades de papelaria, fidget toys e muitos produtos fofos. O espaço do Parks & Games, com diversas opções de brinquedos e fliperamas para diversão de toda a família e o Stop & Go, atração no mall que fornece carrinhos para as crianças passearem pelos corredores. As atrações funcionam das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 20h aos domingos.

No Cine Araújo, além do sucesso da Disney já em cartaz, “Divertida Mente 2”, o cinema trará opções especiais para as crianças durante o mês de julho, com destaque para a estreia de “Meu Malvado Favorito 4” que aconteceu na última quinta-feira, 4 de julho. Outras opções de filmes para a família e ingressos podem ser adquiridos através do site Link ou diretamente na bilheteria do Cine Araújo Iguatemi São Carlos.

Serviço | Programação de férias Iguatemi São Carlos:

Oficinas Infantis

Data: 13, 20 e 27 de julho (aos sábados)

Horário: 14h às 18h

Local: Rotatória Riachuelo

Entrada: gratuita. Resgate do ingresso através do app Iguatemi One

Smurfs

Data: até 31 de julho

Horário: 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 20h aos domingos

Local: Praça de Eventos

Entrada: Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do brinquedo

Domingo é Dia de Teatro

Data: 14, 21 e 28 de julho (todos os domingos do mês)

Horário: a partir das 16h

Local: Rotatória Riachuelo

Entrada: gratuita. Resgate do ingresso através do app Iguatemi One

Programação das peças:

O Corvo Mal-humorado e o Papagaio Tagarela (14/07):

Quando Dona Raposa decide organizar um arraiá, o mal-humorado Corvo reluta em participar, preferindo se isolar. Enquanto seu primo Papagaio tenta convencê-lo a estar na festa, eles aprendem uma lição importante sobre responsabilidade e afeto.

A Máquina do Tempo das Férias (21/07):

Em suas férias Nina visita sua avó, uma famosa cientista, que acabou de criar uma máquina do tempo que as levam para diferentes épocas e lugares. Juntas, elas visitam o passado, o futuro e até mesmo mundos imaginários, vivendo aventuras únicas e aprendendo sobre a importância de aproveitar cada momento juntas.

As férias de Emília (28/07):

Emília e Pedrinho estão empolgados com suas férias na praia, mas a Cuca os acompanha com um plano sinistro: encontrar uma concha mágica para transformar Emília novamente em boneca. Pedrinho precisa impedir os planos da Cuca e salvar sua amiga antes que seja tarde demais.

Sobre o Iguatemi São Carlos

O Iguatemi São Carlos é o segundo shopping da Iguatemi S.A no interior de São Paulo e está entre os principais shoppings da região, atendendo mais de 40 cidades. Muito mais que apenas um espaço para compras, o empreendimento se tornou um importante pólo regional ao longo de seus 25 anos de história, sendo um local de entretenimento, lazer, diversão, gastronomia, serviços e compras que atendem aos mais variados perfis de consumidores. Atualmente, possui três salas de cinema, todas no formato stadium e telas gigantes - sendo duas salas com tecnologia 3D-, mais de 900 vagas de estacionamento e 92 lojas. Além disso, o Iguatemi São Carlos promove, com frequência, ações e eventos envolvendo a participação do público adulto, infantil e PCD’s, além de parcerias com importantes instituições.

Leia Também