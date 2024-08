Explore o Universo Invisível na Sessão Astronomia dessa semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 24, às 19h, será "Explorando o Universo Invisível". O palestrante será Eduardo Henrique Mourão Nogueira, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Nosso olhar para o céu sempre foi limitado ao que nossos olhos podiam ver, mas o universo guarda segredos que estão muito além do chamado espectro visível, uma pequena faixa de dentre uma gama enorme de vários "tipos de luz". Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante revelará como os astrônomos abriram novas janelas para o cosmos, explorando o universo por meio de ondas de rádio, radiação infravermelha e raios X, que são "luzes e cores" que nossos olhos não enxergam.

