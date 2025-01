Espetáculo que une dança, artes visuais, performance e tecnologia será apresentado na UFSCar

Espetáculo tem duração de 45 minutos e conta com recurso de audiodescrição - Crédito: Divulgação

A Robo.Art, agrupamento multimídia sediado em São José do Rio Preto, apresenta nesta quarta-feira, 15, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o espetáculo Corpomáquina, experiência visual e sonora que mescla dança, artes visuais, performance e tecnologia.

O espetáculo foi vencedor do Prêmio Denilto Gomes de Dança 2022, na categoria "Intermédia Performática em Dança", e indicado em duas categorias (Prêmio Técnico e Intérprete) no Prêmio APCA de Dança 2023. O elenco é formado por quatro artistas: Vinicius Paquitinho Francês (direção coreográfica e performance), Vinicius Dall’Acqua (direção geral e operação de som), Gustavo Arão (técnico mecatrônica, operação de luz e contrarregragem) e Elissa Pomponio (operação de videomapping e design gráfico).

Em cena, dispositivos anexados aos corpos dos performers transformam a tensão e distensão muscular em sons e imagens videomapeadas e projetadas em tempo real sobre os próprios corpos dos integrantes. O performer Vinicius Francês explica que, com o avanço das tecnologias, a automatização e a digitalização da vida, o espetáculo se propõe a questionar qual o futuro possível dessa fusão entre o ser humano e a máquina.

A apresentação gratuita será realizada às 20h, no Teatro de Bolso, que fica na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. Os ingressos podem ser retirados a partir de uma hora antes do início da sessão. O espetáculo tem duração de 45 minutos e conta com recurso de audiodescrição. Após a apresentação, será realizado um bate-papo com interpretação em Libras entre os artistas e a plateia.

Já, o workshop "CorpoxMaquina - a relação do corpo entre a rede de circuitos codependentes e dispositivos de instrumentalização artística" acontece no mesmo dia (15/1) das 14 às 17 horas, com inscrições através do formulário em www.robo.art.br/inscricoes .

