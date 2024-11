Escola de Música "Maestro João Sepe" tem agenda cheia em novembro

Escola de música tem por objetivo incentivar atividades culturais, educacionais e de lazer - Crédito: Divulgação

O mês de novembro será agitado para os integrantes da Escola Livre de Música "Maestro João Sepe" que tem agenda cheia para o mês de novembro.

Serão seis apresentações distribuídas pelo Cemac, Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão e na USP São Carlos. Todos gratuitos e voltados para a população.

Está na agenda da Escola de Música:

Workshop/Concerto de Viola Caipira, dia 8 de novembro às 19h no Cemac.

Apresentação da Musicalização Infantil, dia 14 de novembro às 19h no Teatro Municipal - entrada gratuita com ingresso a ser retirado na entrada do teatro uma hora antes do evento.

Apresentação Escola Livre de Música Maestro João Sepe no dia 25 de novembro (Viola Caipira, Violão Sertanejo, Violoncelos, Violinos, Contrabaixo Acústico, Percussão, Trombone, Trompete, Orquestra) às 19h no Teatro Municipal - entrada gratuita com ingresso a ser retirado na entrada do teatro uma hora antes do evento.

Apresentação Escola Livre de Música Maestro João Sepe no dia 26 de novembro (Banda Marcial, Acordeon, Saxofone, Clarinete, Sexteto de Madeiras, Flauta Transversal, Coral) às 19h no Teatro Municipal - entrada gratuita com ingresso a ser retirado na entrada do teatro uma hora antes do evento.

Apresentação de Violão Clássico e Popular dia 28 de novembro às 19h30, no Centro Cultural da USP São Carlos - entrada gratuita com ingresso a ser retirado 1 hora antes do evento na portaria do Centro Cultural USP

A Escola

A Escola Livre de Música "Maestro João Sepe" tornou-se realidade em outubro de 2003 em São Carlos, por meio da Lei nº 13.135 em 15 de maio de 2003, que formalizou o projeto de estruturação, criação e implantação de um Núcleo de Educação Musical com oferecimento de aulas gratuitas.

A Escola é um Departamento da Associação de Artes de São Carlos (AASC), através de convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos, da qual tem recebido total apoio para o desenvolvimento de suas atividades.

Tem por objetivo incentivar atividades culturais, educacionais e de lazer, bem como promover a cultura, a proteção e a preservação do patrimônio histórico e artístico, contribuindo para a educação artística em todas as suas formas.

A Escola atualmente conta com 380 alunos e oferece os cursos de Violino, Viola de Arco, Violoncelo, Viola Caipira, Violão Sertanejo, Contrabaixo Acústico, Flauta Transversal, Clarinete, Saxofone, Percussão, Trompete, Trombone, Bombardino, Tuba, Musicalização Infantil, Musicalização Adulto e Idoso, Técnica Vocal, Acordeon e Banda Marcial.Também oferece aulas de Teoria e Prática de Conjunto.

A Escola está instalada na rua Jesuíno de Arruda, 1598, no Centro de São Carlos. Telefone: (16) 3307-1870.

