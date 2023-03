Em lançamento de show, Bitita se apresenta em São Carlos

Shows reforçam a importância dessa figura tão significativa para a história da população negra no Brasil - Crédito: Ricardo Ferreira

O show Bitita - As composições de Carolina Maria de Jesus será apresentado nos dias 10 e 11 de março no interior de São Paulo. Em formato digital, o álbum chegou às plataformas de streaming e ao Sesc Digital no último dia 3 de março. Dois shows em cidades do interior de São Paulo marcam esse lançamento do Selo Sesc. No dia 10 de março, no Sesc São Carlos, e no dia 11 de março no Sesc Rio Preto, a partir das 20h. Nos palcos, estarão os intérpretes Nega Duda, Girlei Miranda, Mestre Nico e Sthe Araujo nos vocais, e Xeina Barros, Maurício Badé, Cauê Silva e Sthe Araujo nas percussões.

A reedição de "Quarto de Despejo" – o nome do disco foi o mesmo do livro que um ano antes fez de Carolina uma escritora conhecida – foi idealizada no contexto da curadoria da exposição Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros, realizada originalmente pelo Instituto Moreira Salles com itinerância no Sesc Sorocaba e atualmente aberta ao público até 12 de março de 2023 no Sesc Rio Preto. Nascida em 1914 na cidade de Sacramento no estado de Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus viu suas composições musicais serem lançadas em disco pela gravadora RCA Vitor em 1961. Na época, os arranjos foram feitos pelo maestro Francisco Moraes, a direção artística por Júlio Nagib e contou com a participação do grupo Titulares do Ritmo, além da voz da própria Carolina.

Agora, o Selo Sesc convidou Sthe Araujo para fazer a direção artística e a produção musical de Bitita – As composições de Carolina Maria de Jesus, recuperando a força das letras da escritora, e dando protagonismo ao batuque. A historiadora Rosa Couto descreveu o trabalho de Sthe neste projeto da seguinte forma: "Quando instrumentos melódicos e harmônicos são convidados à baila, isso se dá no intuito de engrandecer e reforçar o sentido percussivo da fala, da letra, do jogo poético e do drible de Carolina, com a contribuição de músicos de peso. Bitita faz reverberar a voz de Carolina, mas não apenas isso. Dentro dessa releitura experimental, ecoam múltiplas vozes negras passadas, presentes e futuras."

A percussão no álbum é tocada por cinco percussionistas (AfroJu Rodrigues, Xeina Barros, Maurício Badé, Cauê Silva e a própria Sthe Araujo), explorando o máximo de suas vertentes de timbres, vozes, ritmos e intensidades. As vozes que dão corpo ao disco são dos intérpretes Nega Duda, Girlei Miranda, Mestre Nico e Sthe Araujo. O primeiro passo do percurso de Bitita foi o lançamento do single Moamba. Com as vozes de Nega Duda e Sthe Araujo, a composição de Carolina Maria de Jesus conta sobre as mazelas da pobreza com versos como "Eu não tenho casa / Nem comida pra comer / Ai, meu Deus, trabalho tanto / E vivo nesse miserê". A escritora que transformou sua vivência como moradora na favela do Canindé em São Paulo em arte trouxe também à música seu olhar perspicaz sobre a pobreza, o racismo, a moradia precária. Ela criou crônicas de um cotidiano que é reconhecido até os dias atuais em inúmeras cidades brasileiras.

A exposição, o lançamento do álbum digital e os shows reforçam a importância dessa figura tão significativa para a história da população negra no Brasil. Escritora de sua própria história, Carolina Maria de Jesus é uma legítima intérprete do país. Alguém que não só entendeu de modo crítico os problemas do Brasil, como inclusive os viveu em seu próprio corpo. E é através de seu legado, sobretudo em palavras escritas, que tantos outros artistas interpretam e reinterpretam suas obras, tentando superar os desafios enraizados neste território.

FAIXAS

1. Macumba (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Nega Duda

2. O pobre e o rico (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Nega Duda

3. A Maria veio (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Mestre Nico

4. Vedete da Favela (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Girlei Miranda

5. Simplício (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Mestre Nico

6. O Malandro (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Mestre Nico

7. Pinguço (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Girlei Miranda

8. Ra re ri ró rua (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Nega Duda

9. Acende o fogo (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Girlei Miranda

10. As granfinas (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Mestre Nico

11. Moamba (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Nega Duda/Sthe Araujo

12. Quem assim me vê cantando (Carolina Maria de Jesus) – Voz: Nega Duda

Show

Bitita – As Composições de Carolina Maria de Jesus

Com Nega Duda, Girlei Miranda, Mestre Nico, AfroJu Rodrigues, Xeina Barros, Maurício Badé, Cauê Silva e Sthe Araujo

Dia 10/3, sexta-feira, às 20h

Sesc São Carlos| Galpão (200 lugares)

Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700 - Jardim Gibertoni - São Carlos-SP

