É hoje a festa em homenagem a São Nicolau de Flüe

Toda a renda arrecadada será destinada aos trabalhos sociais e de evangelização da Paróquia.

O evento está cheio de atrações, e terá música ao vivo com Gabriel Violeiro, Ricardo Fernandes e a Banda Expresso BR. E no cardápio, diversas opções como cachorro-quente, pastel, espetinho, churros e chopp gelado.

O tradicional bolo de São Nicolau já pode ser adquirido na secretaria paroquial e durante as missas, com entrega marcada para o dia 25 de setembro.

Este ano, a celebração será ainda mais especial com a presença do novo pároco, Padre Nilson, que trará sua energia contagiante para todos nós.

A programação religiosa começará no domingo (22) às 19h, com uma missa celebrada pelo Padre Everson. No dia seguinte (23), teremos o Padre Davi Peccin e no dia 24, o Padre Nilson presidirá a missa às 19h30.

Na quarta-feira (25), dedicada a São Nicolau, as atividades começam às 9h, incluindo uma missa com bênção do bolo. Às 15h, haverá unção dos enfermos e às 19h30, uma missa especial celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Carlos Dias.

São Nicolau de Flüe é lembrado por sua vida simples e devoção à oração e à paz. Esta festa é uma oportunidade valiosa para refletir sobre seus ensinamentos e renovar nosso compromisso com a fé.

Hoje, sábado (21), a comunidade está convidada a participar de uma festa vibrante em honra ao padroeiro São Nicolau de Flüe!