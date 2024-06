Dupla Zé Henrique e Gabriel se apresenta hoje em Ibaté

Zé Henrique e Gabriel - Crédito: reprodução Instagram

Nesta segunda-feira (24), Ibaté celebra seus 131 anos. A Prefeitura Municipal preparou uma programação diversificada, cheia de atrações para o final de semana que prometem agitar a cidade e proporcionar momentos de alegria e confraternização para os moradores e visitantes.

No sábado, dia 22, as comemorações começam cedo, às 9h, com o Festival de Karatê, que será realizado no Ginásio Municipal “Donato Rossito”. O evento reunirá atletas da região, em diversas categorias e promete ser uma manhã de muita energia e esporte.

À noite, a partir das 21h, a festa continua na Pirâmide da Mata do Alemão com shows imperdíveis. A dupla sertaneja João Carlos e Bruno subirá ao palco para animar o público com clássicos da música sertaneja. Em seguida, Zé Henrique & Gabriel darão continuidade à festa, garantindo um espetáculo com músicas de alta qualidade que marcaram a carreira dos cantores. As apresentações são gratuitas, proporcionando acesso a todos.

No domingo, dia 23, a programação segue com um grande show de David Quinlan, também na Pirâmide da Mata do Alemão. A partir das 20h, o renomado cantor e compositor gospel promete emocionar o público com suas canções de louvor e adoração. A entrada é gratuita, incentivando a participação de Ibaté e região.

